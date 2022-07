Preseljenje biblioteke u renoviranu zgradu Doma vojske

Ruma – U četvrtak, 21. jula počelo je preseljenje Gradske biblioteke “Atanasije Stojković” Ruma na novu lokaciju u novu renoviranu zgradu Doma Vojske na uglu Glavne i ulice Vladimira Nazora u Rumi. Po rečima direktora biblioteke Damira Vasiljević Tokića, plan je da se čitav postupak završi u septembru, sa minimalnim prekidima rada biblioteke.

-Zaista smo to dugo očekivali i pripremali se, pa sad ide onaj teži deo posla, a to je prenos fonda koji broji oko 95.000 publikacija, zatim polica, krupnog i sitnog inventara, tako da se time bavimo. Juče smo preneli nekoliko polica I oko 5.000 knjiga i mislim da je za početak to sasvim dovoljno. Dalje radimo simultano, dok ide selidba, jedan deo bibliotekara u Domu JNA je zadužen da odmah te knjige ulaže kako ne bismo gubili vreme, i da ne bismo imali prazan hod. Osmislili smo tu logistiku na produktivan i efikasan način i mislim da ćemo rezultate videti jako brzo – rekao je Vasiljević Toskić.

Paralelno je angažovana i jedna beogradska firma za proizvodnju i ugradnju bibliotečkih polica. Preseljenjem u nov objekat biblioteka “Atanasije Stojković” će dobiti dvostruko veći prostor od onog u kom se sad nalaze. Pored prostora za obimnu bibliotečku građu, biblioteka će u Domu vojske imati i veliku salu sa binom za različite programe, koji ne ne mogu videti u većini biblioteka u našj zemlji.

-Što se tiče same projekcije određenih aktivnosti, planova, intencija, svakako da će sada moći da bude zastupljen širok dijapazon mogućnosti. Tu je sala koja će biti apsolutno neposredno dostupna i tu ćemo videti da organizujemo sve što smo do sada radili, još kvalitetnije i bolje. Ranije smo imali problem sa smeštajem stolica kada nam dođe veći broj posetilaca, sada o tome nećemo morati da razmišljamo, imamo binu koja ća dati neverovatan momenat po pitanju realizacije same zamisli i umetničkih performansa i mislim da će to biti kapitalno za naše ciljeve i ono što je potrebno opštini Ruma – dodao je Vasiljević Toskić.

Direktor je izrazo zahvalnost svima koji su podržali projekat.

-Ja sam zahvalan Opštini Ruma koja je maksimalno podržala ovaj projekat i u toku selidbe, Javnim preduzećima “Komunalac” i “Vodovod” koji apsolutno izlaze u susret i to je nešto što je vredno i bitno da se spomene. Jako sam zahvalan kolegama, imamo i volontere koji pomažu, sportiste i nadam se da će tako da bude do kraja same selidbe i da na sveopštu korist odradimo kako treba i da biblioteka nastavi sa kontinuiranim radom – rekao je direktor rumske biblioteke.

Za sada su planovi da se preseljenje obavi do sredine septembra. Selidba je počela od naučnog odeljenja i zavičajne zbirke. Odeljenje za decu i odrasle radi nesmetano u starom objektu i tako će biti do pred kraj avgusta, kada će i ova dva odeljenja biti zatvorena na oko dve nedelje.

S.B.

