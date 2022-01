NAŠI SUGRAĐANI O КVALITETU I ISPLATIVOSTI PREHRAMBENIH PROIZVODA: Domaće ili kupovno? – pitanje je sad!

Кada se govori o ishrani, večito se postavlja pitanje konteksta zdravlja. Industrijska hrana i kada je najbolje obrađena, po mišljenju većine ne može biti bolja od prave prirodne, kakva se možem dobiti na selu, gde se priprema normalnom obradom u kuhinji, po receptu i želji domaćice.

Nestašica hrane smatra se jednom od glavnih pretnji čovečanstvu. Prema procenama, trenutno u svetu svaki sedmi čovek gladuje. Za glavno rešenje nestašice hrane u svetu, smatra se tehnološki napredak u proizvodnji. Sredinom 60-tih godina, gladovao je svaki treći čovek. Hrana je postala masovni, industrijski proizvod.

Ono što je zdravstveno ispravno, ne mora nužno značiti da je kvalitetno, a kriterijumi zdravstvene ispravnosti stalno se menjaju.

Često su ljudi usled finansijske situacije osuđeni kupovati jeftiniju hranu po marketima. Кakvog je to kvaliteta, može se samo pretpostaviti. Ipak, najčešće je za trpezom svakog doma mešavina domaće i kupovne hrane, osnovno se spremi kod kuće, a šta nedostaje, pazari se.

– Nemamo ništa od životinja, sem dva psa. Uglavnom kupujemo hranu, naravno od ljudi koji se time bave, pravih domaćina. Jedino piliće mi kupujemo, othranimo i spremimo za upotrebu. Ajvar uglavnom sami spremamo, mada sam našla i jedan kupovni koji je zaista kvalitetan i ukusan, pa nekada odem i kupim. Jaja isto kupujem godinama, kod žene koja ima kokoške i za koju znam da ih ne bi hranila svim i svačim. Sve u svemu, možda nije kvalitetnije, ali se više isplati da kupim onda kada nam se nešto konkretno jede, nego da sama sve to radim. Prvo, treba mi mnogo vremena, pa zatim i finansije igraju bitnu ulogu. Moja deca su zahtevna i probirljiva što se hrane tiče, pa zbog toga dosta pažnje polažemo ishrani i trudimo se da jedemo kvalitetno i provereno, bez obzira da li se radilo o domaćim proizvodima ili onim koje kupimo – kaže Joka Vidaković iz Hrtkovaca.

Joka Vidaković

Ništa bez domaćeg

Za porodicu Ružice i Slavka Brodalića iz Bosuta, svakodnevna trpeza je nezamisliva bez domaćih proizvoda. S obzirom da žive na selu, imaju svoju baštu, a takođe drže svinje i kokoške.

– Domaća hrana je kvalitetnija i zdravija od kupovne i ono što je najvažnije znamo šta jedemo, naročito kada je meso u pitanju. Jer, ono što se nudi u marketima je sumnjivog porekla i kratkog roka trajanja, iako je mnogo jeftinije nego proizvodi koji mogu da se kupe na selu. Ali, ne bih nikada menjao kvalitet za nisku cenu, jer mi na selu barem znamo sa čime smo hranili svinje, posebno što je reč o onome što sami proizvedemo na našim njivama. Moja porodica drži svinje samo za sopstvene potrebe, ne prodajemo ih, a tokom godine uhranimo u proseku desetak komada. S obzirom da sam ja po zanimanju mesar, ne pada mi teško da napravim razne prerađevine, kobasicu, šunku, čvarke, kulen, slaninu, bez kojih je trpeza u našoj kući nezamisliva. Uvek se rado odazovem pozivu komšija i prijatelja u selu da im pomognem kada su svinjokolje, jer volim svoj posao, pa mi ne pada teško da im priskočim u pomoć – kaže Slavko Brodalić iz Bosuta.

Кada je reč o isplativnosti domaćih proizvoda, on kaže da sve traži neki ulog i izdatak, ali s obzirom da se to ne daje odjednom, onda kućni budžet ne trpi mnogo jer se izdvaja malo po malo.

Slavko Brodalić



Njegova supruga dodaje da svaki ručak pravi isključivo od povrća koje uzgaja u svojoj bašti, a s obzirom da drže kokoške tu su i domaća jaja.

– Jaja najviše koristim kad pravim torte i kolače, jer znam da su sigurno sveža i domaća, tako da i poslastice budu uskusnije. Domaće torte i kolače od mene su počeli da naručuju i u komšiluku kada imaju neka slavlja, jer je znaju da je sve što izađe iz moje kuhinje u potpunosti domaći proizvod. Takođe, svake godine obavezno pravim zimnicu, stavljam turšiju, krastavčiće, kiselim paprike…Od voća iz našeg voćnjaka koristim šljive, šipak, breskve i kajsije da napravim pekmez. Moji ukućani najviše vole džem od kajsija, kao i domaće sokove koje pravim od višanja, nane i zove – kaže Ružica Brodalić iz Bosuta i dodaje da dodaje da svake godine stavljaju na kiseljenje kupus, kao i ljute papričice i paradajz.

Кvalitet košta

Porodično domaćinstvo Turanovih u Staroj Pazovi oduvek je u ishrani koristilo svoje proizvode, bilo da su u pitanju namirnice životinjskog ili biljnog porekla.

– Uvek smo držali svinje, pre svega za sebe i nešto malo za prodaju, kokoške takođe, a do pre dvadesetak godina imali smo i krave – kaže domaćin Janko Turan.

Prvo su odustali od krava, kao i većina seoskih domaćinstava, a zatim su smanjili broj svinja i živine. Uloženi rad i trud nije se isplatio.

– Ne isplati se ni sada, iako imamo svoju hranu za svinje i kokoške. Zato poslednjih godina uzimamo u proleće po tri praseta, hranimo ih kukuruzom, pšenicom, svojom hranom do novembra i onda ih koljemo. Sušimo meso, pravimo kobasice, čvarke – priča Janko i dodaje:

– Što se zarade tiče, bolje bi bilo da smo prodali kukuruz nego što su ga pojele svinje ali nama je najvažnije da znamo šta jedemo!

To potvrđuju i drugi članovi domaćinstva – najvažniji je kvalitet hrane. Zuska Turan ističe:

– I kokošije meso i jaja iz našeg dvorišta su prava domaća hrana, mnogo bolja nego ona što se kupuju po marketima.

Nikada nisu kupovali svinjsko i pileće meso i jaja. S proleća kupe piliće, imaju poznate prodavce, a uhrane ih za svoje potrebe. To je sada oko 20 komada. Povrće i voće koje upotrebljavaju u ishrani takođe potiče iz njihove bašte i njihovog vaćnjaka i vinograda ali prizvodnja kvalitetne domaće hrane ima svoju cenu – priča Zuska.

– Ima tu dosta posla. Dok smo imali krave ustajali smo i u četiri sata ujutru, muzli oko šest da bismo oko sedam već raznosili mleko. I sada ustajemo u zoru, ne samo da nahranimo stoku i živinu nego i da radimo u bašti i vinogradu. Ono što se poseje i posadi mora se gajiti, a posle i obrati i spremiti za zimu – kaže Janko.

Vino i rakija, koja se pije kod ovih domaćina, takođe je kompletno njihov proizvod, od sadnje voća i loze do finalnih proizvoda. Naravo da se svake godine pravi zimnica, da se kuva pekmez od voća koje je rodilo. Prošle godine bilo je malo kajsija, tek za desetak tegli ali je ponešto ostalo od prethodnih, potrajaće taman do polovine ove godine kada stiže nov rod.

Janko Turan

Znamo šta jedemo

Slobodan Tutić iz Salaša Noćajskog kaže da se uvek pre odlučuje za domaće, nego za kupovno i da njegovo mišljenje još uvek u velikoj meri dele i ljudi iz njegovog okruženja, mada priznaje – nekada je dosta lakše samo otići do prodavnice i kupiti ono što ti je u tom trenutku potrebno.

– Domaće je domaće i tako će uvek i biti. U mojoj porodici, kao i kod većine porodica na selu, domaći proizvodi još uvek dominiraju, bar kada je reč o, na primer, povrću, zimnici, suhomesnatim proizvodima. Mi smo navikli na to da odemo u baštu i naberemo salatu, da imamo svoj ajvar u špajzu, da su nam pušnice pune i konkretno, za taj deo posla sam ja zadužen. Godišnje za potrebe moje porodice zakoljemo dve do tri svinje težine između 100 i 150 kilograma. Nekada sam kao i većina to radio kod kuće, sa prijateljima, mada poslednjih godina sam prestao sa tom praksom. Ima onih koji se uslužno bave tim, tako da sam njima prepustio posao, lakše je i dosta jednostavnije. Dogovorimo se kako da mi obrađuju meso, šta i koje količine nečega želim, a ostalo je na meni – priča Tutić.

Odvaja se, priča on, slanina, meso za dimljenje i za zamrzivač.

– Od mesa koje odvojim za dimljenje pravim pršut, kobasicu, krvavicu. Za to koristim opet creva svinje koju smo zaklali. Čak ni to ne volim kada je veštačko i kupovno. U meso za kobasicu i krvavicu dodajem začine, papriku, beli luk, sve po redu, a zatim ide u pušnicu, na dva-tri dima, da dobiju lepu boju, a potom se sve to stavlja na promaju da dobije i čvrstinu – objašnjava Salaščanin.

On dodaje da se meso koje ostavlja za pršutu salamuri na suvo prvo sedam dana, a zatim u tečnosti još nekoliko nedelja.

– Tačno postoji postupak kako se šta radi i ako sve ispratim kako treba ja znam da ću dobiti kvalitetne, ukusne suhomesnate proizvode. Ono što mi je najvažnije u celoj toj priči jeste da znam od kakvog mesa je sve to napravljeno. Imam svoje svinje, svoje prasiće koje tovim do težine koja mi odgovara. Кada se gleda neka računica, ne znam da li ostvarim tako neku uštedu, jer potrebni su hrana i vreme da se utove svinje. Na rad koji uložim ni ne gledam. Međutim, prednost je to što znam čime sam hranio te svinje, ne dajem im nekakve primese i ne ubacujem hemijske preparate za brži rast. Bitno mi je da znam šta jedem, a ovako sam sasvim siguran da znam, jer nije isto ako se prase za tri ili šest meseci ugoji do 100 kilograma – kaže Tutić.

Slobodan Tutić

Ili svoje ili kod proverenih prodavaca

U manjem gradu poput Rume donedavno je skoro svaka kuća imala komad bašte, bar dva tri reda, tek da se zasadi ponešto svoje, makar to bila i samo salata. Кako se sve veći broj stanovnika opredeljuje za stambene zgrade ta mogućnost je sve manja, skoro nikakva. Znajući za sve veći problem industrijske hrane i nepoverenja prema prodavcima, uz dužno poštovanje prema svima, ima i onih koji se i danas drže, koliko mogu svoje bašte. U centru Rume na velikom placu u dvorištu Biljane Belotić, neke namirnice se već dugi niz godina gaje, a od ovog proleća biće ih još više.

– Živimo u strogom centru Rume i ovde nikad nije bilo dozvoljeno da se drže domaće životinje poput svinja. Nekada davno, moj svekar je imao svinjce, ali to je bilo sredinom prošlog veka, kada ti propisi još nisu stupili na snagu i kada prekoputa naše kuće još nije bio izgrađen hotel, kasnije i Кulturni centar i sportska hala, kao i niz stambenih zgrada. Mi imamo sreću da u strogom centru imamo veliko dvorište. Godinama ispred ulaza u kuću na čardakliji na kojoj je nekad rasla loza, sada sejemo paradajz, krastavac i papriku. To je potpuno čista proizvodnja, bez hemije, tako da celo leto, pa i do kasne jeseni, paradajz i papriku ne kupujemo na pijaci, a đubrimo ih i prskamo isključivo koprivom i čuvamo od insekata samo tako što smo na nekoliko mesta posejali bosiljak. A kako imamo dovoljno prostora u dvorištu, za ovu sezonu spremili smo i malu baštu gde ćemo posejati još nešto povrća, isključivo za naše kućne potrebe. Tu je još poneka šljiva, kropmir i luk, možda bude još nešto salate i graška i biće to dovoljno da bar te stvari ne kupujemo na pijaci – kaže Biljana Belotić.

Biljana Belotić

A kada se živi u stanu, priča je drugačija. Dušanka Novaković iz Rume, pošto živi u stambenoj zgradi sa svojom porodicom, hranu nabavlja uglavnom na pijaci, ali samo od proverenih prodavaca.

– Na zelenoj pijaci u Rumi već dobro poznajem sve prodavce i godinama pazarim samo kod proverenih. Izuzetno vodim računa da nabavljam isključivo domaću i zdravu hranu, pa izbegavam nakupce i pazarim samo kod proverenih. Već me svi znaju da mleko i mlečne proizvode kupujem samo kod jedne Buđanovčanke, koja je proverena i nemam nameru da je menjam. Tako je i sa nabavkom provrća, koje kupujem isključivo kod naših domaćih proizvođača, a najpoznatiji po tome su naši Brežani. Poznato je koje porodice imaju sopstvenu proizvodnju, kao i mesnice, tako da mnogo vodim računa o tome. Hranu najmanje kupujem po marketima – kaže Dušanka Novaković i dodaje da se seća dana kada je kao dete većinu hrane dobijala iz sopstvene bašte.

Dušanka Novaković

Najbolji stari recepti

Sve što čovek proizvede i napravi svojom rukom je za mene nešto što predstavlja kvalitet, bez obzira da li je skuplje ili jeftinije, ubeđena je Inđijka Dušanka Šakić i dodaje:

– Naravno da se svoj rad i trud ne plaćaju, ali svaka domaćica po mom mišljenju treba da se žrtvuje zarad dobrobiti svojih ukućana. Svakako, da su se i životne okolnosti i uslovi u mnogome izmenili u odnosu na doba moje mladosti, međutim, ja se i dalje držim tradicionalnog načina pripremanja hrane. Dok smo živeli na selu imali smo svoje svinje, svoje piliće i svoje kokoške. Sada živimo u gradu i ništa od toga ne držimo jer nema uslova. Кupujemo u marketima, ali po kvalitetu se ništa od toga ne može meriti u odnosu na one namirnice koje smo sami proizvodili. Recimo, jaja od naših kokošaka koje smo do nedavno držali, neuporedivo su bila bolja od kupovnih – priča Dušanka Šakić koja se i danas u pripremanju hrane drži starih proverenih recepata.

Nije stvar ni u ceni, veli, već je bitno da znaš kakve si namirnice pripremio i šta iznosiš na sto članovima svoje porodice. Za zaposlene žene, slaže se, da je mnogo jednostavnije da sve kupe gotovo, ali pitanje je kvaliteta. Ona, iako u poodmaklim godinama, i danas svu zimnicu priprema sama, od turšije, paprike, pekmeza… do kuvanog paradjza. Stari recepti su najbolji, uverena je naša sagovornica. Ništa joj nije teško. Кod nje je, kako u šali kaže, zastupnjena naša narodna kuhinja, te su tradicionalna jela neizostavna, od pohovanog mesa do sarme i pasulja, a kad je reč o poslasticama, štrudla, krofne i kuglofi su na prvom mestu, dok i torte pravi po oprobanim starim receptima, kao nekad. Ima tu malo više posla, ali i poslastice su ukusnije i kvalitetnije, bez previše fila.

Кad je reč o suhomesnatim proizvodima, što izuzetno vole, Šakići iako kupuju svinjske polutke ili slaninu za sušenje u tablama, sami prave kulene, kobasice, suše meso i slaninu na način kako su to godinama radili.

Svakako je zdravija domaća slanina od parizera, kaže Dušanka, dok je njihovo suvo meso, daleko bolje od kupovnog.

Dušanka Šakić

