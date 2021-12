Najmoderniji tržni centar uskoro u Rumi

Ruma- Ruma će u narednoj godini dobiti svoj tržni centar „Go Shop Retail Park“. Po mnogo čemu to će biti jedinstveno mesto za kupovinu u čitavoj Srbiji, a najpre po tome što će, osim najatraktivnijih trgovačkih brendova, ovo biti prvi energetski samoodrživi tržni centar. Ono što ga takođe izdvaja od drugih je i činjenoca da je budući „Go Shop Retail Park“ Ruma u vlasništvu Rumljanina i posle jagodinskog, drugi je tržni centar u Srbiji domaćeg investitora, u ovom slučaju Marka Grujičića iz Rume.

Pažljivim izborom lokacije, „Go Shop Retail Park“ DOO Ruma biće smešten na izlasku iz grada na samom ukrštanju najznačajnijih puteva: Ruma-Inđija i magistralnog puta Novi Sad-Ruma-Šabac, a u blizini budućeg petlje Fruškogorskog koridora, odnosno novog auto-puta. Tržni centar će se prostirati na zemljištu površine od 3,2 hektara, a sam objekat na 12.200 kvadratnih metara. Objekat podrazumeva opremanje između 28 i 32 lokala, sa već ugovorenim poznatim trgovačkim brendovima. Sasvim je izvesno, kaže investitor, da će na ovom mestu svoje prodavnice otvoriti Maxi, Benu apoteka, Pepco, DM, Trefolino, Tehnomanija, Gigatron, Sinsay, New Yorker, Terranova, Flo (najpoznatiji brend turske obuće), Sportvision, Planeta sport i mnogi drugi. Za ugodniju kupovinu i sadržajno provedeno vreme u ovom tržnom centru poslovaće kafe-restoran, a biće opremljene dečije igraonice u zatvorenom i na otvorenom, sa svim mobilijarima za bezbednu igru.

Među brojnim pratećim, a neophodnim sadržajima je oko 320 parking mesta sa novinama koje će se prvi put primeniti upravo ovde. Pored samog prostora određenog za kupovinu, vodiće se računa o ekologiji, estetici, zelenilu i energetskoj efikasnosti.

-Objekat će u potunosti biti u skladu sa zelenom agendom naše države i prvi u Srbiji će biti energetski potpuno samodrživ. To znači da investicija podrazumeva i izgradnju solarne elektrane od 1,2 MW, što će biti dovoljan izvor energije za ceo tržni centar koji će ovim biti prvi Retail u Srbiji koji ima sopstveni nezavisni energetski i ekološki sistem. Takođe će ovo biti prvi centar u našoj zemlji sa punjačima za električne automobile i to dva od 60 KW i četiri od 20KW, kaže investitor Marko Grujičić.

I dok su svi tržni centri u Srbiji u stranom vlasništvu, rumski će biti drugi Retail park u zemlji u domaćem vlasništvu ( još jedan takav postoji samo u Jagodini). Zato se može reći da će tržni centar u Rumi biti svetska po standardima, a ipak prava lokalna priča, koja bi trebalo da, između ostalog, ukaže na značaj domaćeg ulaganja u lokalnu sredinu. Ovde će posao naći između 270 i 320 Rumljana. Svi porezi i doprinosi, ali i najveći deo prometa ostaće u rumskoj opštini. Osim toga, opremanje modernog šoping centra, njegovih prilaza i okoline trebalo bi da donese i neku novu sliku tog dela Rume, a možda da bude i okidač za neke nove poduhvate u tom delu grada, kaže investitor. S tim u vezi, značajna je saradnja sa lokalnim i pokrajinskim strukturama u pogledu opremanja zemljišta i izdavanja dozvola, što potvrđuje i skorašnje potpisivanje Ugovora za izradu urbanističkog plana sa Javnim preduzećem za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma.

-Zato i mogu biti zahvalan svima na lokalu, predsednici Opštine, Aleksandri Ćirić, načelniku Opštinske uprave, Dušanu Ljubišiću, zbog razumevanja, postupka u vezi sa izdavanjem dozvola, kao i nastojanjima da se, osim same investicije, urede prilazi i trotoari kojih sada nema. Takođe, uz podršku Pokrajisnkog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, koje vodi sekretar Vladimir Galić, ćemo se usmeriti i na prilaze tržnom centru i njihovo osvetljavanje sa onih delova koji su u nadležnosti Pokrajine. Jer ovo je značajna priča za Rumu, ne samo u pogledu kupovine, već i po pitanju zapošljavanja lokalnog stanovništva, uređenja tog prostora koji je sada prilično zapušten, davanja potpuno nove slike ovog dela grada. Naposletku, Rumljani ne moraju da odlaze u kupovinu u Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Novi Sad, Beograd, kad sve to mogu imati u svom gradu, a kapaciteta za to svakako ima, dodaje Marko Grujičić, investitor.

Investicija je vredna 8,7 miliona evra, od čega ulaganje u izgradnju savremene solarne elektrane iznosi milion evra, a sve se finansira iz sopstvenih sredstava. Početak izgradnje „Go Shop Retail Park“ Ruma najavljeno je za 5.april naredne godine, a svečano otvaranje 25.septembra 2022, uz očekivanje da će epidemiološka situacija to i dozvoliti.

