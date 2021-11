U okviru Erazmus + učenici i profesori Ekonomske škole „9. maj“ u Portugaliji

U periodu od 16. do 23.11. novembra učenici drugog razreda i nastavnici Ekonomske škole „9.maj“ iz Sremske Mitrovice bili su učesnici prvog putovanja u Portugaliju u okviru evropskog Erazmus plus projekta „Technology for Education, Alternative Methodologies and Steam”.

Škola domaćin bila je škola „Agrupamento de Escolas de Barcelos” iz Barseloša. U Portugaliji su boravili i drugi partneri u projektu, profesori i učenici iz Poljske, Rumunije i Španije.

Učenici i nastavnici su svakodnevno imali različite radionice kroz koje su se upoznali sa organizacijom i načinom rada škole domaćina. Glavna aktivnost bila je robotika podeljena na nekoliko različitih sektora. Učenici su tokom aktivnosti bili podeljen u međunarodne grupe i uz pomoć programa Open Roberta Lab, upravljali su robotima. U gradskom muzeju – Museu de Olaria u Barselošu su imali priliku da sami kreiraju simbol Barseloša i cele Portugalije, ukrasnog petla – Galo de Barcelo. Bile su organizovane i kulturološke aktivnosti: posete gradovima Porto i Braga. Svi učesnici u projektu su dobili sertifikate za uspešno završenu mobilnost

Tokom svog boravka učenici su bili smešteni u portugalskim porodicama i upoznali su sa njihovim načinom života, tradicionalnom hranom, kulturom.

Učenici i nastavnici su se vratili u svoju zemlju, srećni i zahvalni na svemu što im je Erazmus plus projekat omogućio. Znanja i iskustva koja su stekli preneće na druge kolege i učenike kako bi dalje omogućili razvoj škole, u profesionalnom i kulturološkom pogledu.

















