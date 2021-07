Tradicija duga tri decenije: Takmičenje šorova u Adaševcima u malom fudbalu

Sremske Novine Pre: 7 minuta Nema komentara

Fudbalski poslenici u Adaševcima mogu se pohvaliti činjenicom da pune tri decenije uspevaju da organizuju turnir u malom fudbalu „Šor“. Počelo je 1990. godine, kada je organizovan prvi turnir.

Zbog boljeg razumevanja priče, uvod je neophodan.

– Nekada su deca čuvala stoku iza placeva – kaže Stevan Grbatinić, jedan od „čuvara tradicije“ – pošto su tu stoku čuvali, uglavnom, dobri psi, deca nisu imala imala prevelikih obaveza, te su dosadu skraćivala loptom. Napravila su igrališta, golove… Sučeljavala su se, iza placeva, tada dva šora „Кukara“ i „Кatančići“. Vremenom, to se proširilo i na ostale šorove, koji su imali igrališta iza svojih placeva. To je trajalo do 1990. godine, kada je Žikica Jovičilić došao na ideju da napravi turnir u školskom dvorištu i tako objedini sve šorove. Na prvom turniru učestvovalo je 10 ekipa. Vetrnjača, koja je najduža ulica u selu, imala je dve ekipe: levu i desnu stranu ulice. Igralo se po sistemu „svako sa svakim“. Prve godine „Кatančići“ su bili najbolji. Jovičilić se dosetio da zbog, većeg rivalstva, uvede plej-of. Naime, u selu su Žikica Jovičilić i Petar Milutinović – Perečar važili za „velike rivale“. Ako jedan prođe, a drugi ne, onda to nije to! Menjali su se šorovi, menjao se i sistem takmičenja. Došlo se i do plej-ofa, u koji se plasiralo prvih osam ekipa. Svojevremno su „Ukrajčani“, kao osmi iz ligaškog dela, bili sveukupni pobednici.

Ovogodišnji turnir počinje 1. avgusta.

– Važi pravilo da za ekipu šorova može igrati i rodbina sa strane – ističe Stevan Grbatinić – recimo, naš proslavljeni fudbaler, reprezentativac i internacionalac, Branislav Bane Ivanović, ima rodbinu na „Кukari“. Možda će ove godine na turniru debitovati i osvojiti pehar koji mu jedini nedostaje.

U jubilarnom, tridesetom izdanju „Šora“ u konkurenciji su sledeće ekipe: „Đepus“, „Purgeri“, „Mala Palanka“, „Кatančići“, „Кukara“, „Vetrnjača“, „Ukrajčani“, „Topolik“ i „Šećerac“.

Ž. Radivojević