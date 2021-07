Sa pet godina do prvih medalja

Sremske Novine Pre: 5 sati Nema komentara

“U zdravom telu zdrav duh” – poslovica je kojom su se vodili Maja i Aleksandar Stojinović iz Salaša Noćajskog čija ćerka Tijana trenira gimnastiku od svoje treće godine života. Razna istraživanja su pokazala da bavljenje sportom pozitivno utiče na mentalni, fizički i socio – emocionalni razvoj najmlađih, da pozitivno utiče na dečje samopouzdanje i samopoštovanje, a baveći se sportom, mališani uče o važnosti timskog rada, usvajaju liderske sposobnosti, veštine komunikacije i funkcionisanja u timu, uče da poštuju svoje protivnike i pravila fer-pleja, kao i kako da prihvate i dostojanstveno se nose sa porazom umesto da budu obeshrabreni. Sve su to stvari koje Stojinoviće žele za svoju ćerku, koja sada sa samo pet godina već pokazuje da za ovaj bazični sport ima i talenat.

-Tijanu smo na prvi trening odveli kao jako malu, imala je tada samo tri godine i eto od tada su prošle dve godine i suprug i ja smo više nego zadovoljni načinom na koji je ona pristupila ovom sportu. Trenira od početka u Gimnastičarskom klubu “GYM 022“. Ona je iskazala želju da se bavi nekim sportom, a gimnastika nam je bila nekako sasvim logičan izbor, jer znam koliko voli da skače, da se prevrće, a i dosta je savitljiva. Odveli smo je na jedan trening da proba, bez bilo kakvih očekivanja, ukoliko joj se svidi super, a u slučaju da ne bude tako pokušali bi sa nekim drugim sportom – bio je to pun pogodak. Nekako mi se čini, da je od trenutka kada je kročila u sportsku salu zavolela gimnastiku – priča Tijanina majka Maja.

Nataša Кopčić i Branislava Ristić su treneri koji rade sa malom Tijanom i to četiri puta nedeljno, od toga dva treninga vežba gimnastiku, a isto toliko je posvećeno ritmičkoj gimnastici.

– Četiri puta nedeljno je vozimo na treninge, nije to malo i nekada je teško da se organizujemo sa obavezama, jer suprug radi, a imamo i malu bebu, ali se zaista trudimo da Tijana ne propušta treninge, jer prosto vidimo koliko se ona svakom njihovom okupljanju raduje i koliko uživa u tome. Ono što je takođe primetno jeste da se iz meseca u mesec kod nje se vidi napredak, što me dodatno raduje, jer je to za nas jedan od pokazatelja koliko se ona gimnastici zaista posvetila – kaže dalje Maja.

Ona se priseća i Tijaninog prvog treninga koji je njoj tako malecnoj delovao vrlo čudno, ali je ujedno bila oduševljena brojem dece i onim što su oni tada radili. Po povratku kući odmah je pokušala da izvede neku vežbu, a to i danas svakodnevno radi, vežba i van sportske sale. Za Tijanu je poligon i njena soba, hodnik, dvorište.

Do sada je mala gimnastičarka nastupila na dva takmičenja i to ove godine u Somboru na „Figura open“ gde se okitila zlatnom medaljom, a isto odličje pripalo joj je i na „Flaj kupu“ u Veterniku.

-Tijana je izuzetno disciplinovana, u klubu je jedna od najmlađih i vrlo je poslušna. Njani treneri za sada nisu imali ni jednu primedbu na nju, samo pohvale i lepe reči. Inače ona još uvek radi samo grupne nastupe, međutim uskro će početi da radi i na solo koreografijama, što je još jedan korak napred za nju. Do sada se ni ona nikada nije požalila da joj nešto ne odgovara, da neće da trenira, vrlo je istrajna. S druge strane, i ja sam stekla poverenje u njene trenere i oni su svakako glavni razlog zašto Tijana uživa trenirajući, odgovorni su, vode računa da se deca slučajno ne povrede, da sve što rade rade pod njihovim nadzorom što je za svakog roditelja bitno da zna – napominje mama.

Ona kaže kako nema lepšeg osećaja nego kada te dete učini ponosnim, i ponovo se osvrće na dve osvojene medalje.

– Tijanin tata i ja smo zajedno išli na njena oba takmičenja, bilo je divno posmatrati je, pogotovo kada su nagrađeni zlatnim medaljama, neopisiva je ta dečija sreća i zaista smo ponosni na nju. Učimo je i mi kod kuće, ali i treneri da je od svega najbitnije da učestvuje i da da svoj maksimum, pa i ako izgubi da ni to nije tako strašno, prosto želimo nauči i da se nosi i sa pobedama i sa porazima. Jer sport je za mališane sjajna stvar, pored uticaja na fizički razvoj, sportisti i razmišljaju malo drugačije, to je prosto jedan stil života, jedan zdrav stil života, a nema roditelja koji ne želi da mu dete bude srećno i zdravo, a naša Tijana to definitivno jeste“, zaključuje ponosna majka.

Mala Tijana kroz osmeh kaže kako najviše voli da pravi zvezde i špage i da jedva čeka svaki trening.