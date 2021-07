Rumljani i Mitrovčani uspešni na Svetskom prvenstvu u asu savateu

Sremske Novine Pre: 3 sata Nema komentara

Ruma je u petak i subotu, 2-3. jul 2021. godine, bila domaćin Svetskog prvenstva za juniore i Svetskog КUP-a za kadete u asu savateu, a takmičenje je održano u Sportskom centru Ruma.

Za takmičenje u Rumi se prijavilo 134 savate boksera iz 15 zemalja, a najuspešniji je bio naš nacionalni tim sa osvojenih čak 13 zlatnih, 12 srebrnih i 10 bronzanih medalja. Veliki doprinos dali su i domaći borci SVК „Ruma“ koji su osvojili 2 zlatne i 2 srebrne medalje.

Zlatne medalje osvojili su Anastasija Ikonić do 60kg i Jovana Zuber preko 70kg juniorke i srebrnu medalju Strahinja Jocković do 48kg junior, srebrnu medalju Nemanja Grbić do 52kg kadet.

Posebna čast nam je što je Anastasija Ikonić nakon pet borbi i pet pobeda osvojila pehar i proglašena za najuspešniju takmičarku Svetskog prvenstva. Najuspešniji u muškoj konkurenciji bio je mađarski takmičar Fargo.

Za najuspešnijeg sportistu Svetskog КUP-a proglašen je Dona iz Belgije, a sportiskinja Jelena Radojčin iz Srbije.

Učešće u takmičenju uzeli su i Mitrovčani.

Član Savate boks kluba „Spartak SM“ iz Sremske Mitrovice Aleksa Lukić osvojio zlatnu medalju u kategoriji kadeta do 56kg. Aleksa je odradio 5 mečeva i svih 5 pobedio. U finalu je bio bolji od predstavnika Rusije Nazimova.

Svečanom delu otvaranja Svetskog prvenstva prisustvovao je pomoćnik ministra za sport Darko Udovičić, koji je zajedno sa predsednicom Internacionalne savate Federacije dr Julie Gabriel otvorio ovo takmičenje. Otvaranju su prisustvovali i Goran Marinković, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije i Mladen Stojšin, generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine.

Ovu sportsku manifestaciju su organizovali Savate savez Srbije i Savate boks klub “Ruma”, a pokrovitelji su Vlada Republike Srbije – Ministarstvo omladine i sporta RS i Opština Ruma.

Uz izuzetne mere bezbednosti u skladu sa odlukama kriznog štaba na tribine je pušteno 500 gledalaca, a sve borbe, u tri ringa, su prenošene uživo na Youtube kanalu – “U klinču”.

Zbog odlične atmosfere i zahvaljujući izuzetnoj organizaciji Srbija je kao domaćin dobila sve pohvale i predlog za organizaciju Svetskog prvenstva i 2023. godine na jubilej 20 godina Savate saveza Srbije.

Izvor/foto:ruma.rs