Кulturno leto – Monodrama “Ima jedna zemlja”

U okviru Кulturnog leta 2021. u lapidarijumu Zavičajnog muzeja Ruma, u sredu u 20 časova, glumac Jovica Jašin izvešće monodramu “Ima jedna zemlja”, po tekstu iz knjige “Pisma iz Srbije” Bojana Ljubenovića.

„Glavni junak ove predstave je Ljubenovićev izmišnjeni stranac, koji hirurškom preciznošću, na duhovit i lucidan način, secira srpsku stvarnost, ukazujući publici na ovdašnje paradokse, anomalije i vrline. Duhovit je na momente, a satiričan čitavo vreme i obrnuto, pa se publici čini da se umesto u pozorištu nalazi pred velikim ogledalom u kome neprestano vidi sebe. Gledaocu će se taj odraz ponekad svideti, a ponekad ne, ali će na kraju ioak morati da prizna da je to on, ma koliko mu to teško palo.

Organizator programa je Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“.