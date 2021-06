Usled ekstremno visokih temeperatura izmenjeno radno vreme

Sremske Novine Pre: 10 minuta Nema komentara

Usled najavljenih ekstremno visokih temperatura vazduha do kraja nedelje, prema preporuci Grada Sremska Mitrovica, JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica radiće po izmenjenom radnom vremenu.

Od srede, 23. juna, do petka, 26. juna 2021. godine, radno vreme će biti od 7 do 13 časova, dok će blagajna Preduzeća raditi od 7 do 12 časova.

Građanima se preporučuje da se pridržavaju preporuka zdravstvenih ustanova sve vreme trajanja vrućina. To znači ne izlagati se vrućini bez preke potrebe i izbegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, od 10 do 17 časova.