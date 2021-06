Ublažene mere protiv epidemije koronavirusa

Sremske Novine Pre: 10 sati Nema komentara

Pokrajinski sekretar za zdravstvo i član Кriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 Zoran Gojković saopštio je da je na današnjoj sednici tog tela predloženo dodatno ublažavanje protivepidemijskih mera u zemlji.

Gojković je nakon sednice Кriznog štaba u Palati Srbija rekao da će prema preporukama sve maloprodajne radnje moći da rade bez ograničenja, odnosno od 00 do 24 časa, da će ugostiteljski objekti koji su na otvorenom imati neograničeno radno vreme, dok je u zatvorenom radno vreme ograničeno do jedan čas iza ponoći.

Prema njegovim rečima, u ovim objektima je od sada je dozvoljena i muzika, što je dodatna relaksacija.

On je naveo da je preporuka Кriznog štaba Vladi Srbije da se dozvoli i prisustvo publike na stadionima i svim sportskim događajima, i to sa kapacitetom do 50 odsto popunjenosti, a u halama, odnosno zatvorenim prostorima biće do 30 odsto kapaciteta, uz sve protivepidemijske mere.

Relaksirane su mere i kada je u pitanju okupljanje ljudi, tako da će u zatvorenom i otvorenom prostoru od sada moći da bude do 500 osoba, objasnio je Gojković.

Svi koji planiraju bilo kakvu vrstu okupljanja gde je predviđeno više od 500 posetilaca ne mogu to da rade bez saglasnosti Кriznog štaba, podvukao je on i dodao da su dozvoljene proslave maturskih svečanosti, uz uslov da u zatvorenom prostoru ne može biti više od 500 ljudi.

Takođe, kako je preneo, danas je preporučeno Vladi i da se relaksira izvođenje rekreativne nastave i ekskurzija, uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnih institucija.

Epidemiološka situacija je stabilna, jedan duži period imamo stagnaciju broja novozaraženih, a i u bolnicama je zadovoljavajuća situacija, podvukao je Gojković i napomenuo da se trenutno u bolnicama u celoj zemlji nalazi manje od 500 kovid pacijenata.

Izvor: srbija.gov.rs