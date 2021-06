Najavljena isključenja struje za četvrtak

Sremske Novine Pre: 8 sati Nema komentara

U četvrtak, 17. juna najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:00 do 13:00 časova

Milice Stojadinović od broja 29 do 65 i od 24 do 36

Miloša Obilića broj 182

Stefana Štiljanovića od broja 3 do 27 i od 2 do 24

Laćarak od 11:00 do 12:00 časova

Školska broj 167 i broj 134

Vojina Štrbačkog od broja 1 do 5 i od 2 do 8

Divoš od 10:00 do 11:00 časova

Partizanska od broja 57 do 85 i od 82 do 158

Bačinci od 09:00 do 12:00 časova

Salaši br: 1, 2 i 4

Železnička bez broja

Nikinci od 08:30 do 13:30 časova

Železnička od brojeva 1 i 2 do brojeva 49 i 34

Mala Železnička od brojeva 1 i 2 do brojeva 29 i 50

Koste Nađa od brojeva 1 i 2 do brojeva 31 i 44

Vranjska,

Sremska

JNA,

Trg Branka Radičevića

Lenjinova

Ive Lole Ribara

Vuka Karadžića parna strana od broja 2 do broja 62,

Maršala Tita od brojeva 1 i 2 do brojeva 29 i 38

Vojvode Mišića

Stara Pazova od 11:00 do 13:00 časova

Vuka Karadžića od broja 39 do 111, od 41 do 113 i od broja 32 do 90

Doktora Georgija Mihajlovićaž

Partizanska od početka do broja 19

Svetosavska od početka do broja 73

Nikole Momčilovića

Branka Radičevića od broja 170 do Drinske ulice