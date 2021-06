Nadomak kolektivnog imuniteta

Sremske Novine Pre: 6 sati Nema komentara

Ako bismo još malo ubrzali tempo vakcinacije, vrlo brzo bismo došli do kolektivnog imuniteta, a procene su da se on postiže na oko 70 odsto populacije sa imunitetom, računajući vakcinisane i one koji su preležali bolest, bilo kao registrovani, asimptomatski ili neregistrovani oboleli, rekao je danas imunolog i akademik Miodrag Čolić.

On je za RTS ocenio da se trenutno nalazimo „na donjoj krivi“ zaustavljanja talasa koji je započeo u februaru i martu.

„Sigurno je tome doprinela vakcinacija, ali je interesantno da se zaustavlja kriva i tamo gde nije veliki odziv na vakcinaciju, što je odraz prirodnog toka ove epidemije“, ocenio jeČolić.

Kada je reč o potvrdi postojanja imuniteta kod građana, on smatra daindividualna tekstiranja na antitela nisu značajna i ne govore o zaštiti. „Mislim da su naučna istraživanja ta koja treba da daju odgovor da li postoji imunitet ili ne“, naglasio je Čolić.

Procenjuje i da vakcinacija protiv korona virusa verovatno morati da bude redovna, jer je stečeni imunitet ograničen.

„Koliko god mislili da imunitet može da potraje, on je ograničen na maksimalno godinu dana, iako kod nekih traje duže a kod drugih kraće, a ni jedna zemlja ne može stalno svaku osobu da testira na zarazu“, naglasio je Čolić. Poručio je da je „oprezni optimista“, da sve ukazuje na to da smo blizu kolektivnog imuniteta, ali da ipak treba biti oprezan jer „ovaj virus ima mnogo lica“. Čolić očekuje da će se borba protiv korone biti nastavljena i ove jeseni.

