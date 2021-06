Koje novine donosi danas usvojena odluka o mesnim zajednicama?

Sremske Novine Pre: 11 sati Nema komentara

Na danas održanoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica većinom odborničkih glasova usvojen je predlog odluke o mesnim zajednicama, po ovoj odluci broj članova saveta biće smanjen za dva.

Prema rečima zamenika gradonačelnice Petra Samardžića cilj usvajanja pomenute odluke jeste usaglašavanje sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i odredbama Statuta grada Sremska Mitrovica.

“Ključna novina u ovoj odluci o mesnim zajednicama jeste da je pre svega smanjen broj članova saveta zajednica za dva člana, tako da one mesne zajednice koje su imale 9 članova sada će ih imati sedam, one sa sedam – pet i tako dalje. Takođe, detaljno je propisan i opisan izborni postupak za članove saveta i uvedena je dvostepenost u cilju veće zaštite izbornog prava, to praktično znači da sada postoji izborna komisija koja je nadležna za sprovođenje izbornog postupka, ali postoji i drugostepena komisija koja će odlučivati o prigovorima na odluke prvostepene komisije”, rekao je Samardžić nakon usvajanja odluke.

On je bliže pojasnio da će mesne zajednice koje broje do 1000 građana sa biračkim pravom brojati tri člana saveta, one kroje broje do 5000 građana pet članova, a one preko 5.000 imaće sedam članova saveta.