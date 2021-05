Zaleđeno kraljevstvo u mitrovačkom Pozorištu

Sremske Novine Pre: 12 minuta Nema komentara

U subotu, 15. maja, na Velikoj sceni Pozorišta „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici, sa početkom u 12 časova, najmlađi Mitrovčani moći će da uživaju u dečijoj predstavi „Zaleđeno kraljevstvo“.

Ovo je poznata, bajkovita, snežna priča, o dve sestre koje žive u dvorcu sa svojim najboljim prijateljem sneškom, Olafom. Sa njim dele sve tajne i on im u svemu pomaže. Ana se zaljubila u lažnog princa Ristu Glistu i pokušava da ubedi svoju sestru Anu da je on „prava prilika“ za nju i da je iskreno voli. Međutim on samo želi da dođe do njohovog boatstva i „krune“. Plan mu se nije ostvario. On se zaista zaljubljuje u princezu Anu i želi da provede ostatak svog života sa njom. Ulepšajte svojim prisustvom najlepše „kraljevsko venčanje“.

Cena ulaznice iznosi 300 dinara, a više informacija može se dobiti na broj telefona 022/615-115.