Subvencije poljoprivrednicima za protivgradne mreže

Sremske Novine Pre: 1 dan Nema komentara

Ugovori za sufinansiranje nabavke protivgradnih mreža i elemenata za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja potpisani su danas u Pokrajinskoj vladi sa 103 poljoprivrednika.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić istakao je da ukupan iznos sredstava koja je Sekretarijat opredelio na konkursu za ove namene iznosi 85 miliona dinara.

– Broj prijavljenih i broj ugovora za ova sredstva veći je nego prošle godine, te je ovo prilika i da zahvalim na odzivu po ovoj konkurnoj liniji. Ukupna vrednost investicije je 175,2 miliona dinara, a Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu po jednoj prijavi je opredelio maksimalno 7,3 miliona dinara, naglasio je Božić.

On je podsetio na to da sufinasiranje prihvatljive investicije od strane resornog sekretarijata iznosi do 60 odsto, kao i na praksu kada je reč o svim konkursima – da je iznos za bespovratna sredstva deset odsto viši ukoliko su žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, osobe do 40 godina ili ako se gazdinstvo nalazi na području sa otežanim uslovima rada, saopštila je Pokrajinska vlada.