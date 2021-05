Nema datuma za poraz virusa

Sremske Novine Pre: 16 minuta Nema komentara

Beograd, (FoNet) – Pominjanje 21. juna ili bilo kog drugog datuma od koga će se nešto drastično promeniti kada je reč o epidemiji korona virusa, nije ni realno, ni ozbiljno, ukazao je danas za RTS imunolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu Milanko Šekler.

Šta je tačno tog datuma, jel to neko sveto slovo? Šta treba tada da se desi? Ko je legitimni predstavnik virusa koji će u njegovo ime da potpiše poraz? Ako nemamo to, a nemamo, onda bih bio vrlo obazriv, upozorio je on.

Vakcinacijom može mnogo toga da se promeni, ali to je proces koji traje. Svako overavanje i davanje nekih rokova, proglašavanje, ja bih to nazvao jednostranog primirja, to teško da biva sa prirodom, rekao je on u Jutarnjem programu RTS.