Nedimović direktno u razgovoru sa poljoprivrednicima

Ruma, Stara Pazova- Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Branslav Nedimović je tokom vikenda boravio u Sremu razgovarajući sa poljoprivrednicima iz Rume i Stare Pazove. Nedimović je zajedno sa pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomirom Božićem i predsednicima Opštine Ruma i Stara Pazova, održao sastanak sa rumskim i pazovačkim poljoprivrednicima gde je saslušao njihove predloge, sugestije i izložio planove Ministarstva.

-Ja sam ministar za teren, najvažnije je razgovarati sa ljudima, koliko smo propisa promenili baš na osnovu razgovora sa ljudima, jer se na terenu najbolje vidi šta se dešava. Vi na terenu možete da čujete šta je ustvari život, često na Terazijama ili negde u Beogradu ne čuju, nemaju sluha za to i onda dođe do razmimoilaženja stavova ljudi sa terena i onih koji donose odluke, a to je najveći problem. Moram reći da je nekad bilo mnogo više problema nego danas, a to neće niko da prizna, rekao je Nedimović.