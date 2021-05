Sremske Novine Pre: 6 sati Nema komentara

Manifestacija „Muzeji za 10″, u organizaciji Muzeja Srema, održaće se od 12. do 18. maja u Sremskoj Mitrovici. Tokom ovih sedam dana, ljubitelje kulture očekuje čitav niz događaja i akvitnosti, koje će se održavati u periodu od 9 do 21 čas, a, u okviru manifestacije, 15. maja će se održati i Noć muzeja, kada će vrata Muzeja biti otvorena za posetioce sve do ponoći.