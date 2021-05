Čojstvo da uđe u Ustav

Sremske Novine Pre: 7 sati Nema komentara

Beograd (FoNet) – Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić poručila je danas u Skupštini Srbije da je težak posao politike da menja društvene odnose, ali da se život ne može demantovati i da diskriminacija postoji, a da su žene neravnopravne.

Čomić je, obrazlažući predloge zakona o zabrani diskriminacije i rodnoj ravnopravnosti, istakla da je svaki put kada je započinjala dijalog na takve teme bila optužena da je to „nešto protiv Srbije“, ali da je ona odgovarala da je to nemoguće jer u srpskom jeziku postoji reč „čojstvo“ – koja znači „čuvaj druge od sebe“. „Ono protiv čega se borimo predlozima zakona o zabrani diskriminacije i o rodnoj ravnopravnosti nalazi se u našoj kulturi, literaturi i narativu ovog naroda, koji razume koliko je važno čuvati druge od sebe. Da li treba uneti reč ‘čojstvo’ u Ustav? Kažu da to nije ustavna materija, ali ja sam za to“, rekla je Čomić. Svejedno smo, rekla je Čomić, deo sveta u kome je nasilje u porodici problem, u kome svaka treća zemlja ima bitno iskustvo porodičnog nasilja, i u kome u Srbiji 35 žena godišnje bude ubijena u porodičnom nasilju. „Ako hoćemo da se borimo protiv nasilja, onda moramo razumeti da je nasilje ono što razara porodice i da je osnovni zadatak društva da se protiv tog nasilja bori, i zato su te odredbe deo Zakona o rodnoj ravnopravnosti“, naglasila je Čomić. Sumirajući ocene o oba zakonska predloga, ona je istakla da „govorimo o izgradnji sistema koji će obezbediti ravnopravan i ravnomeran pristup svim društvenim resursima, i to ženama i muškarcima“