Postavljeni kontejneri za staklo

Sremske Novine Pre: 18 sati Nema komentara

Kontejneri za primarnu separaciju stakla, postavljeni su danas širom Sremske Mitrovice. Prema rečima direktora JKP „Komunalije“ Radoslava Jevremovića, na ovaj način delimično će se rasteretiti naša Regionalna deponija, a doći će i do značajne uštede energije i sirovina, čime se doprinosi očuvanju životne sredine.

Na području grada postavljeno je više od 30 kontejnera, i to na lokacijama:

Naselje Kamenjar (Vojvode Stepe)

Naselje Kamenjar (ulaz II )

Naselje Kamenjar (poslednji ulaz desno)

Naselje Pejton (MZ Sava)

Branka Radičevića (iza zgrade br. 17)

Naselje Pinki ( ulaz od Suda)

Naselje Pinki ( na reciklažnom ostrvu)

Naselje Matije Huđi ( Reciklažno ostrvo kod pijace)

Naselje Matije Huđi ( I ulaz od Spomen parka levo)

Ugao Jupiterove i Cvetne ulice

Naselje Nikola Tesla ( ulica Jug Bogdana)

Naselje Nikola Tesla (kod OŠ „Sveti Sava“)

Naselje Stari Most( zgrada br. 16)

Naselje Stari Most ( zgrada br. 3)

Naselje Stari Most ( zgrada br. 25)

Žitni trg

Parking iza Stoteksa

Zanatlijska ulica (kod Parking servisa)

Naselje 25. Maj (kod igrališta)

Puškinova ulica

Kralja Petra I ( kod Dunav osiguranja)

Naselje Orao (kod atomskog skloništa)

Parking iza zgrade Opštine

Železnička stanica

Ulica Josifa Rajačića ( kod reciklažnog ostrva)

Naselje Mala Bosna (kod Mesne Zajednice)

Naselje Blok B ( kod Mesne Zajednice)

Naselje KPD ( zgrada br. 42)

Naselje KPD ( kod Reciklažnog ostrva)

Masarikova ulica.