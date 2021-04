Od ponedeljka na snazi nove mere

S.Mihajlovic Pre: 5 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Na sednici Štaba za vanredne situacije Sremska Mitrovica koja je održana večeras, komunalni inspektor Miloš Madžić rekao je da su od sutra, 5. aprila, na snazi nove mere koje su usklađene sa odlukama Republičkog kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa.

-Ugostiteljskim objektima sa baštom od ponedeljka, 5. aprila je dozvoljen rad isključivo na otvorenom, uz poštovanje svih epidemioloških mera, koje između ostalog, podrazumevaju da korisnici moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu u momentima kada ne konzumiraju hranu i piće, zaposleni moraju nositi zaštitne maske, pogotovo prilikom pripreme hrane i usluživanja, između stolova mora biti razmak od najmanje 2 metra tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima, za stolom ne može sedeti više od 5 osoba, ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo po jedno lice. Zabranjena je živa muzika u baštama. Kafići i restorani i dalje mogu vršiti šaltersku prodaju hrane i pića bez obzira na to da li imaju ili nemaju baštu, dok dostava ostaje dozvoljena 24 sata dnevno sedam dana u nedelji. Još ostaju zatvoreni tržni centri, kao i kafići i restorani koji nemaju baštu. Pružanje usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, što znači tržni centri i slično: u radnom vremenu svakoga dana od 6 do 22 časa mogu raditi ugostiteljski objekti koji vrše šaltersku usluge prodaje hrane i pića bez ulaska korisnika u objekat, restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja, objekti u oblasti trgovine na malo, trgovinske i druge radnje i prodajna mesta. Izuzetak su fitnes klubovi, spa-centri, teretane i slično, gde mora biti obezbeđeno 16 kvadratnih metara po osobi. U broj prisutnih osoba u objektu ulaze i zaposleni. Od sutra ujutro će biti pojačan inspekcijski nadzor poštovanja svih epidemioloških mera. Apoteke, benzinske pumpe, laboratorije, ordinacije, veterinarske ambulantne i slično mogu raditi non-stop svakog dana, kao i do sada – rekao je komunalni inspektor Miloš Madžić.