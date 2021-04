Izgradnja Fruškogorskog koridora početkom maja

Sremske Novine Pre: 18 sati Nema komentara

Početak izgradnje Fruškogorskog koridora očekuje se tokom maja ove godine, bilo je reči na današnjem sastanku predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislava Momirovića.

– Zajedničkim radom Vlade Srbije i Pokrajinske vlade, a na inicijativu predsednika Republike Aleksandra Vučića, sve je spremno za izgradnju Fruškogorskog koridora i prvih dana maja očekujemo i zvanični početak radova na realizaciji tog velikog i značajnog infrastrukturnog projekta, izjavio je Mirović nakon sastanka i dodao da je Pokrajinska vlada izdala dozvolu za postavljanje gradilišnog kampa, ocenjujući da je ovo važna vest za Rumu, Irig, Petrovaradin i Novi Sad, za privredu, građane, transport robe i bolju povezanost.

Na današnjem sastanku dogovoreno je i to da bude formirana radna grupa za izgradnju biciklističke staze od Novog Sada do Beograda, na staroj trasi puta, kao i od Petrovaradina do Beočina, što će biti realizovano zajedno sa lokalnim samoupravama.