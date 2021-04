Dežurstva za vreme praznika

Sofija Belotić Pre: 10 sati Nema komentara

Ruma- Za vreme vaskršnjih i prvomajskih praznika Opštinska uprava Opštine Ruma neće raditi od petka, 30. aprila do utorka, 4. maja i prvi radni dan biće sreda, 5. maj 2021. godine.

Dom zdravlja „Ruma“ će od 30. aprila do 4. maja raditi po sledećem rasporedu:

Dežurna služba za odrasle od 07.00 do 19.00.

Dežurna služba za decu i omladinu od 07.00 do 19.00.

Dežurna stomatološka ambulanta:

petak, 30. april, od 7 do 19 časova;

subota, 1. maj, od 7 do 13:30 časova;

ponedeljak, 3. maj, od 7 do 19 časova;

utorak, 4. maj, od 7 do 19 časova.

Ambulanta za respiratorne infekcije i febrilna stanja od 7 do 14 časova.

Dežurna apoteka je Apoteka „Ruma“ u centru i radiće od 7.30 do 19.30 časova

Služba hitne pomoći radi od 00.00 do 24.00.

JP „Komunalac“ u Rumi obaveštava korisnike svojih usluga da 30. aprila, 1, 2, 3. i 4. maja smeće neće odvoziti iz onih ulica i sela koja su po rasporedu za te dane. Smeće će biti odveženo prvog narednog termina.

Gradska pijaca i tržnica neće raditi samo za Uskrs u nedelju, 2. maja, a tržnica će dan ranije u subotu, 1. maja, raditi skraćeno od u vremenu od 5 do 12 časova.

Blagajna za naplatu komunalnih usluga neće raditi od 30. aprila do 4. maja.

Na grobljima u Rumi sahrane će se obavljati 1. i 3. maja, dok 30. aprila, 2. i 4. maja neće biti sahranjivanja. Blagajna na Gradskom groblju neće raditi od 30. aprila do 4. maja.

Zoo Higijeničarska služba sa prihvatilištem neće raditi 30. aprila, 2. i 4 maja, dok će 1. i 3. maja raditi dežurna služba u vremenu od 7 do 15 časova.

Parking se neće naplaćivati od 30. aprila do 4. maja.