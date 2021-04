Deo grada u utorak bez vode

Sremske Novine Pre: 3 sata Nema komentara

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Bulevaru Konstantina Velikog u blizini Crvene česme u utorak, 06. aprila, u vremenu od 9 do 13 sati neće biti vode u na Bulevaru Konstantina Velikog i to parna strana (od Crvene česme do Ulice 16.Divizije), u ulicama Milana Tepića, 16.Divizije, Njegoševoj, Jug Bogdanovoj, Despota Brankovića, Kralja Dragutina, Teodora Kračuna i u naselju Nikola Tesla.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.

Potrošačima u ovom delu grada zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.