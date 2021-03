U Sremu ukupno 688 pozitivnih, vakcinacija se nastavlja, za vikend nove mere

S.Mihajlovic Pre: 15 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – U Sremu je ukupno registrovano 688 aktivnih slučajeva, u Sremskoj Mitrovici 159 lica, 225 u Staroj Pazovi, 84 u Rumi, 87 u Inđiji, 15 u Irigu, 60 u Šidu i 58 u Pećincima. Broj novoinficiranih na dnevnom nivou je manji i iznosi u Sremskoj Mitrovici 14 nova slučaja, u Staroj Pazovi 35, u Rumi 6, Šid 3, Pećinci 7, u Inđiji 4, u Irigu 1 lice, a u Sremu ukupno 70 lica – rekla je dr Nada Zec Petković direktorka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica na sednici Kriznog štaba održanoj večeras.

Predlog za izolaciju u Sremskoj Mitrovici određen je za 175 lica, u Rumi 98, u Inđiji 101, u Šidu 75, Staroj Pazovi 241, Pećincima 70 i Irigu 24. Ukupno je za Sremski okrug predat predlog za karantin za 784 lica.

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, kako je rekao direktor dr Dragan Malobabić, 46 pacijenta leže na kovid odeljenju, 10 je na intenzivnoj nezi, a od njih 10 devet je na respiratoru. Prijema je bilo 5, otpusta isto toliko, a u takozvanoj crvenoj zoni pregledano je 59 pacijenata za 24 sata.

Prema rečima dr Adila Elhaga prvih pregleda u kovid ambulanti je danas bilo 24, od toga je antigen pozitivnih bilo devet, nije bilo hospitalizacije, a kontrolnih pregleda je bilo 82 u poslednjih 24 sata.

-Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica danas je nastavljena masovna vakcinacija, a na rasporedu je bilo 300 revakcina kineskog proizvođača, kao i veći broj prvih vakcinacija, od čega je 36 građana vakcinisano Fajzer, 50 Astra Zenekom i 10 Sinofarm vakcinom. Ukupan broj vakcinisanih građana bar jednom dozom je 14.161, a revakcinisanih je oko 9.500. Vakcinacija se nastavlja i sutra, u subotu i to revakcinacija ruskom vakcinom za 250 građana, kao I 50 građana prvom dozom Astra Zeneka vakcinom – objasnio je dr Adil Elhag i dodao da se sve vakcinacije i revakcinacije odvijaju u hali “Pinki”, te da se na tom punktu u proseku na sat vremena može vakcinisati ili revakcinisati oko 150 ljudi.

Miloš Madžić, komunalni inspektor, podsetio je da u skladu sa novim merama koje je danas doneo republički krizni štab predstojećeg vikenda na snazi su nove mere i na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

– Radno vreme svih objekata izuzev apoteka, benzinskih pumpi, prehrambenih radnji i usluga dostave hrane je do 12 časova, u subotu, 6. marta. Zbog zadušnica i 8. marta cvećare i subotu mogu raditi do 21 čas, dok je u nedelju radno vreme cvećara do 12 časova. Svi unapred zakazani sportski događaji mogu se održati i posle 12 časova, a od ponedeljka sve srednje škole na teritoriji Grada Sremska Mitrovica prelaze na onlajn nastavu – istakao je Madžić.