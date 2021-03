U Sremu 1.034 pozitivnih, vakcinacija i tokom vikenda, od ponoći na snazi nove mere

S.Mihajlovic Pre: 9 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Zavod za javno zdravlje epidemiološku situaciju na teritoriji Sremskog okruga ocenjuje kao vanrednu, sa porastom trenda oboljevanja na visokom nivou i sa stabilizacijom broja oboljevanja na tom istom nivou – rekla je dr Nada Zec Petković direktorka te ustanove, nakon sednice Kriznog štaba koja je održana danas.

-U ovom trenutku na teritoriji svih opština Srema registruje se povećan broj novoinficiranih lica na dnevnom nivou, a takođe i broj aktivnih lica. Tokom prethodnog dana u Sremu je registrovano 113 novih slučajeva oboljevanja. Od tog broja u Sremskoj Mitrovici je registrovano 26 novih slučajeva, 42 u Staroj Pazovi, u Rumi 18, u Inđiji 13, u Šidu 8, u Irigu 2 i u Pećincima 4. U strukturi novih slučajeva dominira dijagnostika na brzim antigenskim testovima i dominira mlađa populacija koja upravo predstavlja rezervoar za razvoj ove bolesti i koja može biti prenosilac ovog oboljevanja. Među novoobolelim dominira radno aktivno stanovništvo uzrasta od 41 do 50 godina života sa 25 posto učestalosti, lica od 30 do 40 godina života 18 posto učestalosti i od 51 do 60 godina života 18 posto učestalosti. U Sremu je trenutno 1.034 aktivnih slučajeva zaraženih koronavirusom, od čega 241 u Sremskoj Mitrovici, 334 u Staroj Pazovi, 144 u Rumi, 129 u Inđiji, 83 u Šidu, 74 lica u Pećincima i u 26 Irigu. Ukupan broj testiranih u poslednjih sedam dana u Sremskom okrugu je 2.037 lica, u proseku dnevno oko 300, dok je ukupan broj testiranih u Sremskoj Mitrovici u istom periodu 738, u proseku od 73 do 120 lica na dnevnom nivou – rekla je dr Nada Zec Petković.

Ona je naglasila da se registracija lica sa pozitivnom infekcijom povećava , podsetila da treba da se primenjuju protivepidemijski mere, te pozvala još jednom sve građane na vakcinaciju.

U Kovid bolnici u Sremskoj Mitrovici, prema podacima za današnji dan, trenutno se leči 76 pacijenata, od toga 37 njih je pozitivno na korona virus, 13 lica je na respiratoru, dok su dve osobe na kiseoničkoj potpori. U ambulanti Urgentnog prijema pregledano je 97 lica za 24 sata.

Prema rečima dr Adila Elhaga prvih pregleda u kovid ambulanti juče je bilo 39, od toga je antigen pozitivnih bilo 17, a kontrolnih pregleda je bilo 73.

-Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica danas je nastavljena masovna vakcinacija. Bez zakazivanja vakcinisane su 662 osobe, starosti od 45 do 64 godine vakcinisano je 320, a starijih od 65 godina bilo je 342. Vakcinalni punktovi su bili u hali “Pinki” i u seoskim sredinama, ukupno njih 14. Danas je revakcinisano 666 osoba, tako da je ukupan zbir danas vakcinisanih ljudi 1.328. Ukupan broj novovakcinisanih nezakazanih u periodu od 9. marta do danas je 2.713 osoba. Ukupno prvom dozom vakcinisanih na teritoriji Grada Sremske Mitrovice je 17.773, a kompletno vakcinisanih je 11.482 osobe. Vakcinacija se nastavlja tokom vikenda – rekao je dr Adil Elhag i istakao da je za sutra, 13. mart, zakazana vakcinacija Sinofarm vakcinom za 21 osobu i drugom dozom 197 za osoba, sa Fajezer, Sputnjik i Sinofarm vakcinom.

Miloš Madžić, komunalni inspektor, rekao je da za vikend stupaju na snagu nove mere, koje su usklađene sa odlukama Republičkog kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Zakazani sportski događaji, pre donošenja mera, mogu se sprovesti po planu, bez publike, poštujući sve epidemiološke mere. Sve ostale manifestacije su suspendovane za vikend.

– Za dane predstojećeg vikenda subota 13. i nedelja 14. mart neće raditi ništa, osim apoteka što uključuje i poljoprivredne apoteke, ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge, kao i veterinarskih ordinacija i benzinskih pumpi isključivo u delu točenja goriva. Za vreme predstojećeg vikenda radiće isključivo kiosci, prehrambene radnje i to do 21 sat, usluge dostave hrane mogu se vršiti neograničeno, s tim da nema ulaska u objekat ili prodaje kroz šalter. Novina je da i pet šop-ovi mogu da rade do 21 čas, na pijaci isključivo prehrambeni deo može da radi u navedenom periodu od 5 ujutru do 12 sati, znači robni deo pijace ne može da radi. Apartmani, hoteli i prenoćišta koji imaju prijavljene goste i uslugu ishrane u njihovim restoranima mogu da je koriste do 22 sata. U svim ovim navedenim objektima kojima je omogućen rad moraju se poštovati mere koje se odnose na maksimalan broj lica u objektu. Sve inspekcije će biti na terenu, kontrola će biti pojačana, tokom celog vikenda radiće komunalna inspekcija i komunalna milicija, kao i MUP Sremska Mitrovica i sanitarna inspekcija, te molimo sve naše sugradjane da poštuju sve ove mere ili će u protivnom nažalost biti sankcionisanje po zakonu – istakao je Miloš Madžić i dodao da od ponedeljka i učenici viših razreda osnovnih škola prelaze na onlajn nastavu, a srednjoškolci nastavljaju već započet režim školovanja na daljinu.