Tradicionalne nagrade Sremskih novina za Odbojkaški klub „Srem“

Nagrade za najbolji sportski kolektiv i trenera na teritoriji Srema uručene su danas Gradskom ženskom odbojkaškom klubu Srem i treneru Odbojkaskog kluba Srem Stanislavu Saviću.

Ove godine, usled pandemije Kovid 19 neće biti dodele na kakvu smo navikli, pa će i ostale plakete i nagrade biti dostavljene sportistima pojedinačno.

Kako je prilikokm dodele nagrade rečeno, mitrovačka odbojka već decenijama predstavlja jedan od najuspešnijih sportova na teritoriji grada koji okuplja veliki broj mladih, a priznanje koje su mitrovačke odbojkašice i trener Savić dobili, predstavlja podstrek više za dalji rad.

- Ovakve nagrade uvek su dobrodošle, jer one sa jedne strane predstavljaju dokaz da neko ceni vaš rad, a sa druge vas podstiču da radite i dalje. Tokom već šest decenija, priznanja „Sremskih“ nosili su najuspešniji sremski i nacionalni sportisti, što čini dodatnu čast. Mitrovačka odbojka zaslužuje da dobije i svoje predstavnike, a mi ćemo činiti sve što je do nas da to poverenje i opravdamo, rekao je Savić.