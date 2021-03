Svi ugostiteljski objekti zatvoreni od sutra u podne

Sremske Novine Pre: 19 sati Nema komentara

Edipemiolog i član Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije od zarazne bolesti COVID-19 Predrag Kon saopštio je danas da je to telo odlučilo da se zatvore svi ugostiteljski objekti i radnje od 12 časova u subotu do šest sati u ponedeljak ujutru.

Kon je na konferenciji za novinare nakon sednice Kriznog štaba naveo da za predstojeći vikend na skijalištima na planinama neće raditi praktično ništa, to jest ni kafići ni prodavnice.

Što se tiče ostalog dela Srbije, u subotu će sve raditi do podneva, zbog Zadušnica, a posle 12 časova do ponedeljka u 6 časova radiće samo prodavnice hrane, apoteke i benzinske pumpe, objasnio je on.

Takođe, kako je preneo, doneta je odluka da od ponedeljka srednje škole prelaze na onlajn nastavu, najavivši da će sledeći sastanak Kriznog štaba biti održan u utorak.

On je, odgovarajući na pitanje o tome da li pogoršanje epidemiološke situacije može da utiče na tok vakcinacije, istakao da nema razloga da se ona ne nastavi, poručivši da je to trenutno najvažnija preventivna mera.

Samo je vakcina barijera koja može zaustaviti širenje virusa, naglasio je Kon, objasnivši da je imunitet koji se dobija vakcinacijom veći i od onog koji se stvara kod lica koja su preležala COVID-19.

Prema njegovim rečima, asimptomatski oboleli nemaju krajnji imunitet zbog čega se posebno za rizične grupe preporučuje vakcinacija.

Kon je ukazao na to da ulazimo u sledeću fazu imunizacije i da će sve više građana biti pozivano na vakcinaciju