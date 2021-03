Od jedrilice do visokokrilca

Sremske Novine Pre: 1 dan Nema komentara

Piše: Nemanja Milošević

Čitaoci Sremskih novina sigurno se još uvek sećaju članka o , najmlađem pilotu vazduhoplovnih jedrilica na ovim prostorima. Ova priča na mnoge je ostavila snažan utisak, s obzirom na činjenicu da je ova devojka sa svojih tek 17 godina počela da krstari našim nebom, hrabrije od mnogih ozbiljnih pilota.

Ipak, Anastasija ne prestaje da oduševljava, kako kolege iz Aero-kluba Sremska Mitrovica u Velikim Radincima, tako i građane širom zemlje, jer, od prošle godine, na nebu je možemo videti ne u jedrilici, već u pravom, motornom avionu.

Osnovnu obuku za male sportske avione uspešno je završila krajem minule godine, i od tada nas iz vazduha pozdravlja iz svoje „Cesne“.

– Želela sam da napredujem, da pređem na neki viši nivo i unapredim svoje znanje. Osnovnu obuku za letenje motornim avionom sam završila sa ciljem da mi to bude polazna tačka, kako bi jednom završila obuku, možda i za putnički avion. Volela bih da se profesionalnom bavim letenjem, iako je do dozvole za komercijalne letove teško doći. Ipak, trudiću se da u tome ne odustanem, jer, zaista bih volela da se u životu bavim poslom koji volim – priča Anastasija.

Dozvolu za letenje dobila je sa svojih nepunih 18 godina, a obuku je, iako je kompleksna, vrlo brzo savladala.

– Osnovna obuka podrazumeva 45 sati naleta, školske krugove i osnovne elemente leta. Ima nekoliko ruta koje vas uvode u svet komercijalnog letenja, što je veoma korisno. To mi je bilo najzanimljivije od cele obuke. Lepo je udaljiti se od piste i leteti nekoliko sati. Lepo je videti gradove kako izgledaju iz vazduha. Pre nego što sam počela da letim te rute, nisam mogla da verujem da je moguće izgubiti se u vazduhu. Ako skrenete pogled par minuta, teško je odrediti svoju lokaciju, ali osećaj je neverovatan – kaže Anastasija, koja sada bez problema samostalno leti do Subotice i Valjeva.

Avioni su je, kaže oduvek privlačili, a saznanje o performansama koje nudi let sa motorom, značajno je uticalo na to da sedne za upravljačku palicu.

– Konstrukcija aviona i mogućnosti koje ima – to me je privuklo. Avioni predstavljaju silu i sa njima možete da radite ono što ne možete sa bilo kojom drugom mašinom, posebno kada su u pitanju mlazni avioni. Osećaj u jedrilici i avionu nije preterano različit, pa mi je bilo lako da se prilagodim. U jedrilici nemate motor i nema buke, dok se u avionu čuje zvuk motora, ali to nije nešto što ne može da se izdrži. Sa avionom imate veću slobodu i zbog motora možete da letite bilo gde, dok sa jedrilicom zavisite isključivo od meteoroloških uslova – priča Anastasija.

Kada je završila obuku za letenje jedrilicom, bila je najmlađa u Srbiji. To je i ostala, a kada je reč o letenju avionom, iako nije najmlađa osoba koja je osposobljena za samostalno letenje, najmlađa je u zemlji sa dozvolom za let.

U aero-klubu, kaže, mladi se intenzivno interesuju za letenje avionom i motorno letenje je mnogo traženije od letenja jedrilicom, jer, onaj ko sedne u avion, uglavnom ima cilj da se u budućnosti profesionalno bavi letenjem. Ipak, to nije jedini razlog iz kog se mladi odlučuju za letenje. Presudan je, smatra, osećaj koji let pruža.

– Svako to doživi na neki svoj način i teško je to opisati rečima. Mislim da, kada ste gore, osećate se nekako posebno. Jako mali broj ljudi se tim bavi i jako mali broj ljudi se uopšte usudi da se provoza avionom. Većini je kada vide kako avion poleće i sleće strašno, ali mene su uvek privlačile visine i adrenalinski sportovi i to je nešto što me ispunjava i čini me srećnom. Kada se vratim sa nekog leta, ne sleće mi se, letela bih bez prestanka. Mislim da svako ko ima želju treba da proba i iskoristi priliku da se provoza i oseti visinu, uživa u pogledu, vidi korito Save, Mitrovicu… – zaključuje.

Prijem novih kandidata

Svake godine, Aero-klub Sremska Mitrovica prima nove kandidate za obuku. Za jedrilicu, obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Prvo se polaže teorijski ispit, a onda se kreće na praktični deo obuke.

Za avion je princip sličan, s tim što je teorijska obuka dosta obimnija. Kompleksniji su planovi leta, i podrazumevaju mnogo više podataka koji moraju da se prouče, a neophodno je i izuzetno znanje o konstrukciji aviona.

Prijem kandidata će biti u toku proleća, a svi zainteresovani mogu da se jave sekretaru kluba, na telefon 063622449.

Takođe, početkom leta, na radinačkom aerodromu će se organizovati državni i svetski kup u raketnom modelarstvu, kao i državni kup u jedriličarstvu.