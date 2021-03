Mlađi osnovci od ponedeljka ipak u školskim klupama

Sremske Novine Pre: 2 sata Nema komentara

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da će đaci osnovnih škola prvog ciklusa (od prvog do četvrtog razreda) od ponedeljka, 22. marta, ići u školu, kao što je to bio slučaj i do sada – u redovnu nastavu, dok će učenici od petog do osmog razreda osnovnih škola i svi srednjoškolci nastavu pratiti onlajn.

Na sastanku predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić i medicinskog dela Kriznog štaba odlučeno je danas da se ipak ostane pri dosadašnjem načinu rada i da mlađi osnovci pohađaju nastavu redovno.

Svakako, u pojedinačnim slučajevima, na osnovu odluke lokalnih kriznih štabova, uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preko školskih uprava, može se doneti drugačija odluka, navodi se u saopštenju.