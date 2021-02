Revakcinisano preko 4,5 hiljada Mitrovčana, sutra vakcinacija zdravstvenih radnika Republike Srpske

Sremske Novine Pre: 3 sata Nema komentara

Vakcinacija protiv korona virusa se nastavlja, a do sada je vakcinu primilo oko 9.500 Mitrovčana, istakla je nakon današnje sednice Štaba za vanredne situacije gradonačelnica Svetlana Milovanović.

Sremska Mitrovica će, kaže, od sutra usmeriti svoje kapacitete i na pomoć zdravstvenom sistemu Republike Srpske, i tako organizovati vakcinaciju zdravstvenih radnika bratske zemlje.

Vakcinacija zdravstvenih radnika iz Republike Srpske obaviće se u PSC „Pinki“, a, prema rečima načelnika Službe opšte medicine mittovačkog Doma zdravlja, dr Adila Elhaga, prvu dozu Sinofarmove vakcine primiće od 300 do 450 osoba, za šta je zaduženo ukupno pet ekipa.

On je dodao i to da je do sada drugu dozu vakcine primilo ukupno 4.584 Mitrovčana, kao i da se od sutra nastavlja vakcinacija prvom dozom vakcine u Šestoj zdravstvenoj ambulanti. U pitanju je vakcina Sputnjik V.

Takođe, do sada nisu zabeleženi neželjeni efekti kod vakcinisanih vakcinama bilo kog proizvođača.

Epidemiološka situacija u Sremu

Epidemiološka situacija u Sremu i dalje je vanredna, izuzev Iriga, gde se ocenjuje kao nepovoljna, istakla je direktorka Zavoda za javno zdravlje, dr Nada Zec Petković.

U Sremu je trenutno 524 aktivnih slučajeva zaraženih korona virusom, od čega 161 u Sremskoj Mitrovici, 137 u Staroj Pazovi, 74 u Rumi, 67 u Inđiji, 9 u Irigu, 41 u Šidu i 35 u Pećincima.

Prema poslednjem preseku, u Sremu je bilo 18 novozaraženih, od čega 8 u Sremskoj Mitrovici, 3 u Rumi, 4 u Inđiji i 3 u Šidu. U ostalim opštinama nije bilo novozaraženih.

U mitrovačkoj Opštoj bolnici, prema rečima direktora, dr Dragana Malobabića, trenutno je 66 zaraženih, od čega 11 na respiratorima.

Dr Malobabić je iskoristio priliku i da se zahvali Domu zdravlja i Zavodu za javno zdravlje na odlično organizovanoj vakcinaciji građana Srema, istakavši da je u našem okrugu zabeležen najveći procenat vakcinisanih u celoj zemlji.

Nadležni apeluju na građane da se pridržavaju svih propisanih mera, kako bi se epidemija što pre zaustavila.