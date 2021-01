Učenici se vraćaju u klupe

Sremske Novine Pre: 8 sati Nema komentara

Zimski raspust se uskoro završava, a školska godina će se nastaviti od 18. januara. Zbog poboljšanja epidemiološke situacije, prema rečima načelnika Gradske uprave za obrazovanje u Sremskoj Mitrovici, Zorana Đurića, učenici će se vratiti u školske klupe, i to, po modelu kakav je primenjivan od 1. septembra, na početku školske godine.

– Nastava će trajati 30 minuta. Niži razredi osnovnih škola nastavu će pohađati od osam časova, a viši od 14 časova. Srednje škole, ponovo će raditi po grupama, tako da se učenici vraćaju u klupe isto onako kao i prvog septembra. Grupe će se smenjivati, a grupa koja ne ide u školu, nastavu će pohađati onlajn – rekao je načelnik Đurić, dodavši da će učenici i zaposleni u školama morati da poštuju sve protivepidemiološke mere propisane od strane Kriznog štaba.

Odložena dodela Svetosavskih nagrada

Prema rečima načelnika Đurića, Gradska uprava za obrazovanje odlučila je da se ove godine dodela Svetosavskih nagrada u Sremskoj Mitrovici ne održi.

– Razlog je to što nismo imali takmičenja ove godine, osim iz biologije i matematike. To je jedini razlog. Takmičenja iz ostalih predmeta nisu održana, pa tako, deca koja bi se takmičila u tim predmetima, bila bi oštećena. To ne bi bilo korektno prema njima. Ipak, svi oni koji su ove godine zaslužili Svetosavsku nagradu, dobiće je naredne godine. To su deca našeg grada i svakako će biti nagrađena – ističe Đurić.