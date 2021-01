Sve mere i dalje ostaju na snazi

S.Mihajlovic Pre: 12 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Na današnjoj sednici mitrovačkog Štaba za vanredne situacije Ljubomir Vujčić, načelnik Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove, rekao je da sve mere koje su bile na snazi važe i dalje, a to se, pre svega odnosi na radno vreme ugostitelja koje je i dalje do 20 sati, a trgovinskih radnji do 21 sat.

- Ugostiteljski objekti bez obzira što su radili u vreme kada su im najmanji prihodi i najmanji broj gostiju, veoma su se trudili da ispoštuju sve mere koje su nadležni organi doneli, tako da smo mi u prethodnim prazničnim danima imali preko 270 inspekcijskih pregleda i samo nekoliko slučajeva u gde smo mogli putem upozorenja da rešimo situaciju koja se uglavnom odnosila na prekoračenje broja gostiju u nekom ugostiteljskom objektu. Očekuje se i početak školske godine tako da će se režim gradskog saobraćaja od 18. januara vratiti na redovan režim. Apelujemo na sve sugrađane da i dalje poštuju sve one mere koje su za gradski prevoz bitne, a to je nošenje maski i po mogućstvu nošenje rukavica. Obezbedili smo za sve autobuske linije koje imaju veći broj korisnika zglobne autobuse, a tamo gde su bili minibusevi uvešćemo buseve. Trudimo se da putnicima omogućimo da održavaju određenu distancu tako da smanjimo mogući rizik zaražavanja na što je moguće manju meru – rekao je načelnik Vujčić i dodao da inspekcijske službe i dalje rade istim tempom, te da će tako biti i na dan kada se proslavlja Srpska Nova godina.