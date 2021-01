Predsednik Vučić: U svetu vlada rat za vakcine, još po 60 evra pomoći svima i dodatnih 50 evra penzionerima

Sremske Novine Pre: 6 sati Nema komentara

Predsednik Srbije rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da je Srbija platila i naručila 6,5 miliona vakcina, ali da one neće stići jer u svetu, kaže, vlada rat za vakcine.

– Džabe što smo platili, više niko ne poštuje ugovore. Kao da je svet udario u ledeni breg, kao Titanik i najbogatiji spasavaju sebe u skupim čamcima, a mi koji smo mali udavite se zajedno sa Titanikom, to im nije važno, naveo je Vučić.

Dodao je da je imao sastanak sa ambasadorkom Kine Čen Bo.

– Bukvalno sam molio i, znajući predsednika Sija, pre maja, juna dobićemo značajne količine vakcina iz Kine, i ako bude iznenađenje, u februaru. Ja sam skeptik ali se borim, naglasio je Vučić.

Do sada je, navodi predsednik, vakcinisano 319.504 građana Srbije.

– Malta i Island su mali, suštinski samo je Velika Britanija ispred nas u Evropi, to je izuzetan rezultat, čestitam građanima, uradili smo to na najorganizovaniji način. Ponosan sam kad vidim, to pokazuje koliko je Srbija napredovala, organizaciono i u informacionim tehonologijama, istakao je Vučić.

Novi paket pomoći privredi, u maju i novembru po 30 evra svima

Predsednik je najavio novi paket pomoći privredi, raspoređene u četiri grupe mera.

– Direktna podrška privatnom sektoru – idemo na tri puta po 50 odsto minimalne zarade, od 1. marta, a da od 1. aprila bude isplata za preduzetnike, za mikro, mala i srednja preudzeća, postoji dilema za velika preduzeća, dodao je Vučić.

Druga mera se, kaže, odnosi na autoprevoznike koji će dobiti po 600 evra po autobusu.

Jedna od mera odnosi se na povećanje potrošnje – u maju i novembru svi građani Srbije, koji se budu prijavili, dobiće po 30 evra u dinarskoj protivvrednosti, dok će penzioneri dobiti još 50 evra, rekao je Vučić.

To znači da će, kaže predsednik, penzioneri dobiti ukupno 110 evra pomoći.

Rekao je i da će premijerki Ani Brnabić izraziti nezadovoljstvo radom pojedinih ministarstava koja, kaže, ne rade dovoljno na rastu BDP-a.

– Nisu umeli ni da potroše svoje pare iz budžeta za januar. Ne možte da držite sastanke za rast Srbije, za stopu BDP-a, a da na te sastanke dođu dva-tri ministra. Onda ne razumeju koliko je rast važan. To ne radim jer želim da kritikujem već zato što znam koliko je to važno, da gradimo bolnice, ali i za rast plata i penzija, rekao je Vučić.

Izvor: RTS