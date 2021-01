Isplaćeno 143 rumska privrednika

Sofija Belotić Pre: 9 sati Nema komentara

Ruma- Opština Ruma je zaključno sa današnjim danom isplatila pomoć za 143 privredna subjekta i za tu namenu je do sada izdvojeno ukupno 10,15 miliona dinara iz opštinskog budžeta. Reč je o lokalnoj meri pomoći za koju je Opština Ruma izdvojila sredstva po drugi put otkako traje borba sa korona virusom, za mala preduzeća koja su zbog ograničenja rada pretprela najveći teret epidemiološke krize. Prijave i dalje traju, Komisija obrađuje prijave kako pristižu, nakon čega sledi i isplata pomoći. Podsetimo, privrednim subjektima koji imaju od jednog do troje zaposlenih Opština isplaćuje jednokratnu pomoć od 50.000 dinara. Onima koji imaju od četiri do deset zaposlenih 150.000 dinara, dok će onima sa preko deset zaposlenih biti isplaćeno 300.000 dinara. Kao i prošlog puta fitnes centrima i teretanama namenjeno je po 30.000 dinara. Komisija za pomoć privrednicima je do sada 16 zahteva odbacila. Reč je o privrednim subjektima koji ili ne pripadaju delatnostima koje su obuhvaćene merama podrške ili ne ispunjavaju uslove za pomoć.