Učenici o dualnom obrazovanju: stičemo praktična znanja i veštine za rad

Učenici SŠ „Dr Đorđe Natošević“ iz Inđije praktičnu nastavu po sistemu dualnog obrazovanja obavljaju u kompanijama IGB Аutomotive u Inđiji i Healthcare Europe doo iz Rume. U kompaniji Helker u Rumi praktičnu nastavu s smera modni krojač obavlja 10 đaka gde ih obučava pet instruktora. Oni praksu obavljaju u dva pogona, krojačnici i šivari s tim što krojačnica radi samo u jednoj smeni, a šivara u dve smene.

- Mi kao Srednja škola idemo samo u prvu smenu. Praksa se realizuje utorkom i sredom u trajanju od šest sati. Od strane opštine Inđija obezbeđen nam je prvoz do Rume i u povratku, a firma nam je obezbdila prvoz od grada do kompanije i nazad. U ovoj kompaniji su se dobro organizovali za prijem dece bez obzira što je to i njima i nama prvi put. Spremni su na saradnju, na sugestije, a deca se trude da rdovno odlaze na praksu, s tim što je kompanija naglasila, da ako se desi da dete ima temperaturu ili prehladu, ne dolazi u firmu – kaže Branka Savić, profesor praktične nastave u ovoj školi. Ona podseća da je od prvog dana, od potpisivanja ugovora, svečanog prijma i prezentovanja kompanije, obuke o zaštiti na radu i dodele uniformi, upoznavanja sa instruktorima i poslovođom, pa sve do uključivanja u praktičan rad, u ovoj kompaniji sve besprekorno organizovano.

Takođe, dodaje Savić i u kompaniji IGB Аutomotive je saradnja izuzetna. U IGB-u su roditelji zajedno sa učenicima došli na potpisivanje ugovora. Za vreme potpisivanja ugovora, pored direktora škole, roditelja, predstavnika ove kompanije, bili su i predstavnici iz Privredne komore Srbije, zajedno sa predstavnicima iz resornog ministarstva, nakon čega su se učnici upoznali s čime se kompanija bavi i organizacijom rada, upoznali se sa instruktorima, a onda su prošli i obuku zaštitе na radu.

- Instruktori su veoma ljubazni, puni znanja i iskustva i želje da to znanje prenesu učnicima. Svi su nasmejani i raspoloženi što deci mnogo znači – naglašava Savić i ističe prednosti dualnog obrazovanja, što se tiče i menadžmenta i proizvodnje i tog industrijskog duha.

– Deca s priprеmaju za rad, uče sistem hijerarhije poslovanja i stiču svest da su plaćeni za ono što rade. Ono što je prednost u kompaniji je to što je sam mašinski park dosta napredniji jer kompanije uvode novitete kako se na tržištu pojave. Mi kao škola imamo izuztno dobar kabinet u odnosu na ostale škole. Dobro nam je opremljen kabinet i uvеk nešto novo nabavljamo što je za svaku pohvalu, ali ne možemo kao kompanije da kupimo automatske savremenije mašine. Dakle, prednost praktične nastave u kompaniji i jeste to što učnici tamo vide ceo sklop mašina. To je spoj teorije i prakse. Stvaranje veština, učenje o novitetima kojeg još nema u literaturi i td, tako da dualno obrazovanje ima puno prednosti, pogotovo što su kompanije i Helker i IGB, kompanije od imena koje imaju indicije da se šire na naše tržište i koje non stop rade – ističe Branka Savić

Učenica drugog razreda SŠ „Dr Đorđe Natošević“ na smeru modni krojač Zorana Milovanović na praksu ide u kompaniju Helker i kaže da joj je to dragoceno iskustvo i da su instruktori stručni i voljni da svoje znanje i iskustvo prenesu na njih.

– Sve nam je obezbeđeno. Radimo na savremenim mašinama i za nas važe pravila kao i za sve ostale radnike. U početku smo šili dečju garderobu uz pomoć instruktora. Naučila sam da šijem suknje, haljine, kragne, naučila sam kako se dugmadi prišivaju na materijal. U pogon nas uvodi poslovođa i rasporđuje na radna mesta, a obično jedan instruktor obučava dva učenika. Mašine na kojima mi radimo mnogo su brže od onih koje mi imamo u školskom kabinetu. Lično sam oduševljena tim poslom, jer nisam tako nešto očekivala – priča učenica Milovanović, napomenuvši da se zbog Kovida – 19 u ovoj kompaniji primenjuju sve mere zaštite. Nošenje maski je obavezno, driži se socijalna distanca jer se radi na svakoj drugoj mašini, a dezinfekcija radnog prostora je svakodnevna.

Takođe dodaje da bi volela da ostane da radi u toj kompaniji jer ne bi ponovo morala da prolazim obuku, a posebno joj je važno što vidi da u kompaniji na njih gledaju kao na svoje buduće radnike. Videla je i da može da se napreduje u radu bez obzira na stepen stručne spreme, kao i da su zaposleni raspoloženi za rad, te da su zadovoljni svojom zaradom. Svoju zaradu, Zorana kaže da ne troši tako lako jer ju je ona sama zaradila, a roditelji su zadovoljni njenim opredeljenjem za dualno obrazovanje.

