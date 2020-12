U Sremu 35 dualnih obrazovnih profila

Sremske Novine Pre: 10 sati Nema komentara

Neophodnost da se formalni obrazovni sistem prilagodi potrebama privrede za kadrovima, podstakla je razvoj dualnog obrazovanja.

Na obostranu korist kompanija i učenika, ohrabruje se učenikova produktivnost i motivisanost za sticanje veština. Nakon završetka školovanja po dualnom modelu obrazovanja učenik se može zaposliti kod poslodavca ili pokrenuti sopstveni posao, ali takođe ima i prohodnost za dalje školovanje. Poslodavac na ovaj način smanjuje troškove obučavanja novozaposlenih i ulaže u budućnost svoje kompanije.

Dualno obrazovanje u Srbiji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Razvoj je počeo kroz pilot-projekte, a podršku su pružili partneri iz Nemačke, Austrije i Švajcarske.

Prema rečima Bojana Santovca iz Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, u školskoj 2019/2020. godini realizovalo se 35 dualnih obrazovnih profila, a u izradi su i novi.

– O uspehu saradnje najbolje govore podaci koji sugerišu da je od početka ove inicijative nezaposlenost mladih u Srbiji značajno smanjena. Dualno obrazovanje je prilično zaživelo u Sremskom okrugu i to na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Inđije i Stare Pazove. U Sremskoj Mitrovici u dualnom obrazovanju su srednje škole „Nikola Tesla“ sa smerovima bravar – zavarivač, operater mašinske obrade i mehaničar motornih vozila i Prehrambeno-šumarska i hemijska škola sa smerovima operater za izradu nameštaja i mesar. U Rumi su u dualnom obrazovanju smerovi bravar – zavarivač i mehaničar motornih vozila, dok u Pećincima postoji smer industrijski mehaničar. U Staroj Pazovi u dualnom obrazovanju je smer mehaničar motornih vozila a Inđija au aktuelni smerovi modni krojač, bravar – zavarivač i operater mašinske obrade – kaže Bojan Santovac iz Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga.

On dodaje i da je velika podrška dualnom obrazovanju Brodogradilište “Vahali” koje prima učenike smera bravar-zavarivač. Podršku u Sremskoj Mitrovici, takođe, daju Nedeljković i Merkator (mesar), Autoservis Eurocar, AS Radosavljević, AS Milošević (mehaničar motornih vozila), Alatnica Vuletić (operater mašinske obrade), Stolarija TIK, Boreal i Matis (operater za izradu nameštaja).

Projekat „Dualno obrazovanje-od zamisli do ostvarenja sna“ sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije.

Stavovi izneti u podržanom projektu, nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.