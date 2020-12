Sremske Novine Pre: 13 sati Nema komentara

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, doći će do prekida u isporuci vode u sredu, 16. decembra, u vremenu od 10 do 14 sati u delu ulice Stari šor (desna strana ulice od semafora do ulice Ivana Gorana Kovačića) u Sremskoj Mitrovici.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.