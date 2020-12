Situacija u Sremu nesigurna, na snazi nove mere

Sremske Novine Pre: 2 sata Nema komentara

Protivepidemiološke mere koje je juče usvojila Vlada Republike Srbije, od danas će se primenjivati i u Gradu Sremska Mitrovica, rekla je na današnjoj sednici gradskog Štaba za vanredne situacije gradonačelnica Svetlana Milovanović.

Naime, između ostalog, radno vreme ugostiteqskih objekata, noćnih klubova, tržnih centara, prodavnica garderobe i slično, ograničeno je do 17 časova, a vikendom im je rad potpuno zabranjen. Kozmetički saloni i saloni lepote, kao i fitnes centri i teretane, radnim danom radiće do 17 časova, a vikendom takođe neće raditi. Zanatlijske radnje poput stolarskih, staklarskih, auto servisi, servisi bele tehnike, kao i menjačnice, radnim danom mogu da rade do 21 čas, a subotom do 17 časova. Restorani brze hrane radiće radnim danom do 17 časova, dok tokom čitave nedelje nesmetano mogu da vrše dostavu. Trafike mogu da rade do 21 čas svakog dana, apoteke i lokali u kojima se pružaju zdravstvene usluge takođe, a pijaca će radnim danima biti otvorena do 17, a vikendom do 15 časova.

Kompletan spisak novih mera može se pronaći na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica, na adresi: sremskamitrovica.rs.

Prema rečima direktorke mitrovačkog Zavoda za javno zdravlje, dr Nade Zec Petković, epidemiološka situacija u Sremu je nesigurna ali kontrolisana. Zaključno sa jučerašnjim danom, u na području okruga beleži se 3.125 aktivnih slučajeva zaraženih korona virusom, od čega 839 u Sremskoj Mitrovici, 548 u Staroj Pazovi, 641 u Rumi, 459 u Inđiji, 106 u Irigu, 258 u Šidu i 274 u Pećincima.

Na području Sremske Mitrovice, tokom jučerašnjeg dana, zabeleženo je 89 novoobolelih, a broj je, kaže dr Zec Petković, nešto veći nego obično, zbog toga što od jučerašnjeg dana i privatne mikrobiološke laboratorije šalju rezultate testiranja Zavodu za javno zdravlje. Nad školama je pojačan nadzor, kao i nad gerontološkim centrima.

U Korona centru mitrovačke Opšte bolnice, trenutno se nalazi 193 lica, od čega 140 pozitivnih na korona virus. Na respiratorima je 20 osoba.

Broj pregleda u Kovid ambulanti je u porastu, i kreće se oko 350 na dnevnom nivou, kaže ispred Doma zdravlja dr Adil Elhag. Takođe, u porastu je i broj kontrolnih pregleda, kojih je juče bilo 205, dok je prvih pregleda bilo 131.

Od juče, primenjuje se i elektronska razmena podataka između Opšte bolnice i Kovid ambulante, kao i između Opšte bolnice i pedijatrijske službe, pa će, tako, lekari Doma zdravlja imati elektronski uvid u nalaze svojih pacijenata, koji su bili na ispitivanjima u Opštoj bolnici, čime se skraćuje vreme čekanja.