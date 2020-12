Popuštaju mere, kafići do 20 časova

Očigledna je potreba stanovništva da koristi usluge, uz poštovanje svih mera. Kafići i restorani mogu da rade do 20 časova, bez korišćenja muzike u bilo kom smislu, jer se uz nju ljudi opuštaju, ne poštuju mere i dolazi do mogućnosti lakšeg prenošenja virusa, objasnio je on.

Tiodorović je, podsetivši na to da će ustanove kulture raditi do 21 čas, izrazio očekivanje da će danas biti održana sednica Vlade na kojoj će biti usvojene predložene mere, navodi se u saopštenju.U kovid ambulantama na celoj teritoriji zemlje došlo je do smanjenja broja prvih pregleda, ukazao je on i ponovio da će od epidemijske situacije zavisiti dalje odluke u petak, 25. decembra.

Prema njegovim rečima, narednih dana se očekuje veće smanjenje broja pacijenata u kovid bolnicama, s tim što je u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu i dalje najveći pritisak na zdravstvene ustanove.

Tiodorović je, govoreći o merama za Novu godinu, rekao da se o tome intenzivno razmišlja, ali da to zavisi od epidemijske situacije.