Najlepše bajke na savremen način

Snežane Radosavljević snima audio knjige za decu, koje objavljuje na svom YouTube kanalu, i, na taj način, istovremeno pomaže sebi i drugim roditeljima i radi na neophodnoj edukaciji dece u najmlađim uzrastima

Većina nas još pamti kako su nam bake ili roditelji pričali priče i čitali bajke pred spavanje. Na taj način, još od malih nogu, usvajali smo moralne norme i počinjali da formiramo ispravno rasuđivanje.

Ipak, današnje vreme je sa sobom donelo malo drugačiji način života, pa, bake uglavnom još uvek rade, a roditelji zbog izmenjenog radnog vremena i sve više poslovnih obaveza imaju sve manje vremena, ali i snage, da na ovaj način rade sa svojim mezimcima. Sa druge strane, savremene tehnologije su danas dostupne svima, pa je i deci zanimljivije da vreme provode pred računarima i telefonima, a, knjige za decu, polako postaju zaboravljene.

Međutim, da nije sve tako crno, i da ove dve stvari mogu da se spoje na obostranu korist dece i roditelja, govori primer Mitrovčanke Snežane Radosavljević, nekadašnje novinarke Radio-televizije „M“ i majke dvoje dece. Ona već neko vreme snima audio knjige za decu, koje objavljuje na svom YouTube kanalu, i, na taj način, istovremeno pomaže sebi i drugim roditeljima i radi na neophodnoj edukaciji dece u najmlađim uzrastima, a, sve je, kaže, počelo sasvim slučajno.

– Na tu ideju, ustvari, nisam došla ja, nego moj suprug. Godinama me sluša kako čitam deci i jednom prilikom mi je u šali rekao da bih trebala da snimim ton dok čitam i okačim na YouTube, a između pasusa da ubacim i „tiše deco“. Tako bismo mogli da, kada smo umorni, puštamo priče umesto da ih čitamo. Onda je konstatovao da bi to mnogim roditeljima dobro došlo i na kraju, kada smo se uozbiljili, shvatili smo da je to ustvari jedna zaista dobra ideja. Ubrzo, uspela sam da spojim ljubav prema knjizi, prema deci i prema voditeljskom poslu kojim sam se dugo bavila – priča Snežana i dodaje da je za pravilan odgoj deteta susret sa literaturom neophodan.

– Uvek sam radije za tu opciju da deca čitaju knjige ili, ako su mala deca u pitanju, da im čitaju roditelji. Na taj način obogaćuju svoj rečnik, razvijaju maštu, mozak mora da radi da bi pratili radnju knjige… Svaka knjiga, svaka priča, pa i pesma, nosi neku pouku – kaže Snežana Radosavljević.

Ekspanzija internet sadržaja je, priča, doprinela tome da književnost poslednjih godina postane zapostavljena, pa je zato potrebno, bar kada su deca u pitanju, plasirati im nešto što će na njih pozitivno uticati.

– Upravo su književna dela nešto što je pomalo zapušteno, ne samo kod nas, nego u celom svetu. Od strane odraslih pa samim tim i od strane dece. Svi smo bazirani na sadržaje koje nalazimo putem interneta i svi smo stalno sa telefonima i tabletima u rukama, a kako se deca ugledaju na roditelje, dvolično bi bilo da od njih ne očekujemo isto. Pa onda, ako već detetu damo telefon u ruke, možemo se potruditi da bar gleda nešto korisno – priča Snežana, i objašnjava da je decu, pre svega, potrebno naučiti kako da pravilno koriste internet i sadržaje koje on pruža.

– Internet zaista može da bude jedna opasna igračka i mi roditelji smo ti koji smo tu igračku dali detetu u ruke. Isto tako, internet može da bude i sjajna stvar i da im mnogo pomogne ukoliko ga pravilno budu koristili. Zato moramo da budemo odgovorni, da propratimo sve što dete na internetu gleda i ukažemo na stvari koje ne treba da kopira, koje su ružne ili opasne. To je naša odgovornost i deo vaspitavanja. Svakako će brzo doći vreme kada više nećemo imati uvid u to šta rade i šta gledaju i mi do tada moramo da ih naučimo šta je u redu – kaže Snežana.

Pustiti detetu audio knjigu u trenucima kada smo umorni ili prosto nemamo vremena za čitanje ili pričanje priča, smatra, uopšte nije loše. To je samo način na koji će roditelj uspeti da se odmori kada mu je to potrebno, a da, pritom, dete ne trpi.

– Živimo u nekom totalno ludom vremenu gde većina ljudi nema vremena ni živaca ni za sebe, ni za partnera, a nažalost, ni za decu. Sadašnjost nam je nametnula određen način života i to dovodi do stresa koji crpi psihički i fizički. Razumljivo je da roditelji nakon što većinu dana provedu na poslu, porade kućne poslove i kvalitetno provedu par sati sa svojim detetom, možda nekada i nemaju snage da mu čitaju knjige pred spavanje. Zato,sve što može da olakša, a neće naškoditi, mislim da je korisno. Ne vidim ništa loše u tome da se detetu pusti audio knjiga uz koju će da se uspava dok roditelji završavaju svoje obaveze ili su rešili da možda veče posvete partneru ili sebi i pripreme se za naredni dan. Mislim da bi tako svi bili zadovoljni – priča Snežana.

Vremenom, njene audio knjige stekle su svoju publiku, a, sa svojim željama, počeli su da se jaljaju i odrasli.

– Knjige za odrasle mi u prvom momentu nisu bile u planu. Tek kada su roditelji dece koja su slušala moje knjige počeli da mi traže da objavim nešto i za njih, shvatila sam da ljudi imaju želju da čitaju knjigu, ali po mogućstvu dok putuju na posao, dok voze, dok kuvaju, peglaju, sunčaju se… Zato je audio knjiga idealno rešenje. Čak uveče možete da se posvetite knjizi i da pri tom ne smetate partneru koji želi da spava. Stavite slušalice i rešen problem. U momentu kada sam rešila da čitam i za odrasle, znala sam koju ću knjigu pročitati prvu. To je nešto za mene, moja omiljena knjiga koja mi je totalno promenila život i pogled na njega. Nakon nje, nastavila sam da čitam za sve ostale – priča Snežana i dodaje da svaka knjiga zahteva dosta vremena, ali, ipak, obećava da će njen opus postati još širi i da će zadovoljiti svačiji ukus. Takođe, najavljuje i pomoć školarcima.

– Za školarce koji baš i ne vole da čitaju, planiram da tokom raspusta snimim lektire kako bi se, bar na taj način, upoznali sa delima. Nećemo reći profesorima –kaže kroz smeh i dodaje da je u svakom slučaju svi mogu pronaći na Fejsbuk stranici „Snežine audio knjige“, gde mogu da isprate objave njenog kanala i pišu joj ukoliko žele da pročita nešto za njih.

Reakcije slušalaca, kaže, za sada su dobre, a komentari su pozitivni, u šta se možemo uveriti i na njenoj Fejsbuk stranici i YouTube kanalu. Zadovoljna su i deca i rado je slušaju, a, vremenom, priključila joj se i ćerka Teodora, dajući svoj glas Bambiju i Mogliju.