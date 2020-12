I dalje veliki broj inficiranih, zabranjene organizovane proslave za praznike

S.Mihajlovic Pre: 4 sata Nema komentara

Sremska Mitrovica - Na sednici Štaba za vanredne situacije koja je održana večeras, saopšteno je da se epidemiološka situacija u Sremu i dalje ocenjuje kao vanredna iako se svaki dan registruje sve manji broj novoinficiranih lica.

– Zaključno sa 29. decembrom u Sremskom okrugu ukupno je registrovano 4.259 aktivnih slučajeva, u Sremskoj Mitrovici 929 lica, 921 u Staroj Pazovi, 1.091 u Rumi, 571 u Inđiji, 68 u Irigu, 213 u Šidu i 466 u Pećincima. Broj novoinficiranih na dnevnom nivou je manji i iznosi u Sremskoj Mitrovici 49 novih slučajeva, u Staroj Pazovi 18, u Rumi 8, u Indjiji 16, u Irigu nije bilo novoinficiranih, Šid 16, Pećinci 5, a u Sremu ukupno 112 lica – rekla je dr Nada Zec Petković direktorka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Predlog za izolaciju u Sremskoj Mitrovici određen je za 935 lica, u Rumi 1.097, u Inđiji 580, u Šidu 218, Staroj Pazovi 927, Pećincima 470 i Irigu 71. Ukupno je za Sremski okrug predat predlog za karantin za 4.298 lica.

U Koronacentru Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, kako je rekao zamenik direktora, dr Dragan Malobabić, nalazi se 186 pacijenata, 144 leži u kovid bolnici, 98 je pozitivno, 24 čekaju nalaz, 20 je na respiratoru, a 22 pacijenta se nalaze u takozvanoj narandžastoj zoni i pripremaju se za otpust.

-Imamo 164 pregleda za 24 časa i primili smo 17 pacijenata. Što se tiče težine kliničke slike u ovom talasu imamo pacijente sa težom kliničkom slikom i u sve većem broju su to mladi ljudi. Mišljenje većine mojih kolega je da mere pokazuju rezultate i da ako bi sa što manjim okupljanjem prošli sledeća dva velika praznika mislim da bi zdravstveni sistem u potpunosti mogao da iznese i ovaj epidemijski talas. Naravno da bi svako opuštanje dovelo do ponovnog punjenja bolnice – rekao je zamenik direktora Opšte bolnice dr Dragan Malobabić.

Zamenik gradonačelnice Petar Samardžić podsetio je da će radno vreme ugostiteljskih objekata tokom novogodišnjih i božićnih praznika, 31. decembra i 1. januara biti od 5 ujutro do 18 časova, bez mogućnosti organizovanja proslava.

-Svi ostali objekti, trgovinske, zanatske radnje, prehrambene radnje, kladionice i ostali objekti moći će da rade od 5 ujutro do 20 časova. Želeo bih da skrenem pažnju da će sve nadležne inspekcijske i policijske službe biti dežurne tokom novogodišnjih praznika do 1 čas posle ponoći. Od 2. do 18. januara svi ugostiteljski i drugi objekti moći će da rade od 5 ujutro do 20 časova, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Sremska Mitrovica je jedna od retkih lokalnih samouprava koja je izdvojila posebna finansijska sredstva za pomoć i podršku svim onim privrednim subjektima koji su bili pogođeni ograničenjima usled epidemiološke situacije. Jedan od najpogođenijih sektora privrede jeste ugostiteljski sektor, tako da je Grad izdvojio 10 miliona dinara za pomoć ovoj branši. Ta sredstva su bespovratna i dodeljivaće se u vidu jednokratne pomoći. Prve isplate krenuće početkom sledeće godine, biće isplaćivane u skladu sa određenim kriterijumima, kao što su, obim poslovanja, kvadratura, promet, lokacija ali najvažniji kriterijum svakako biće poštovanje epidemioloških mera, tokom cele vanredne situacije, a posebno tokom novogodišnjih i božićnih praznika – rekao je zamenik gradonačelnice Petar Samardžić.