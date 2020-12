Epidemiološka situacija nepromenjena, na snazi nove mere

Sremske Novine Pre: 9 sati Nema komentara

Epidemiološka situacija na području Srema je nepromenjena u proteklih sedam dana, rekla je nakon večerašnjeg Gradskog štaba za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici direktorka Zavoda za javno zdravlje, dr Nada Zec Petković.

Broj obolelih od korona virusa u protekla 24 časa u Sremu izbosi 169, od čega 53 u Sremskoj Mitrovici, 48 u Staroj Pazovi, 22 u Rumi, 16 u Pećincima, 1 u Irigu, 11 u Šidu i 18 u Inđiji. Ukupan broj aktivnih slučajeva u Sremu je 4619, od čega 1088 u Sremskoj Mitrovici, 938 u Staroj Pazovi, 1121 u Rumi, 619 u Inđiji, 90 u Irigu, 302 u Šidu i 461 u Pećincima.

Kako je istakla gradonačelnica Svetlana Milovanović, sve do sada propisane mere, u skladu sa republičkim, ostaju na snazi i dalje. Novina je to da će bioskopi, galerije, muzeji i ostale ustanove kulture moći da rade vikendom od 6 do 21 sat, i to počev od ponedeljka. Takođe, objekti za prodaju brze hrane moći će da rade vikendom do 23 časa, kada je u pitanju šalterska prodaja.

Gradski i prigradski prevoz redukovan je za 30 odsto, ističe ispred Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove Miloš Madžić, i saobraćaće po subotnjem redu vožnje. On dodaje i to da su u prethodnih nekoliko dana dva ugostiteljska objekta prekršili propisane mere vezane za dozvoljeno radno vreme, te im je rad momentalno zabranjen na 72 sata i podnet prekršajni postupak.

U mitrovačkoj Opštoj bolnici, u Korona centru, nalazi se 218 pacijenata, od čega 149 pozitivnih. Na respiratorima je 26 osoba.

Prema rečima dr Adila Elhaga, Kovid ambulante i dalje imaju veliki broj pregleda na dnevnom nivou, do 350, pri čemu i dalje prednjače kontrolni pregledi. Zbog velikih gužvi, apeluje se na građane da se pridržavaju propisanih mera i budu strpljivi, kako bi svi bili blagovremeno pregledani i testirani.