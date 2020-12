Čuvari na klenačkoj divljoj deponiji

Sofija Belotić Pre: 2 sata Nema komentara

Klenak- Divlja deponija kod sela Klenak, koja se naslanja na put M21 je očišćena, a u Javnom preduzeću „Komunalac“ Ruma kažu da će od sata to mesto nadzirati čuvarska služba. U pitanju je divlja deponija koji su u najvećoj meri punili stanovnici obližnjeg grada Šapca, kažu u JP „Komunalac“.Kako bi se sprečilo dalje nekontrolisano odlaganje otpada na mestu gde je to zabranjeno, čuvari će tokom 24 sata dnevno nadgledati deponiju i zaustavljati bacanje smeća. Za stanovnike Klenka u blizini se nalazi mesto gde je odlaganje smeća dozvoljeno i oni će tu biti upućivani, a preduzeće će nasluti put do tog mesta.