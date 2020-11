Završena druga radionica pustovanja

Sremske Novine Pre: 6 sati Nema komentara

Druga po redu radionica pustovanja vune, u organizaciji Etno mreže u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i uz podršku mitrovačke lokalne samouprave i Mesne zajednice „Sava“, završena je danas.

Radionicu je, ispred Etno udruženja „Zlatno runo Sirmijuma“, vodila Dajana Savićević, a zainteresovane žene obučavala je sertifikovana edukatorka Olgica Savić.

– Sa ponosom mogu da kažem da smo završili drugu obuku pustovanja, ovde u Sremskoj Mitrovici. Obuka je trajala četiri nedelje, a edukator je bila Olgica Savić, koja je prethodno završila obuku iz pustovanja i ima sertifikat Etno mreže. Vrlo sam ponosna na ove žene. Nadam se da ćemo u nekom narednom periodu ostvariti i saradnju sa lokalnom samoupravom, o čemu je već bilo reči, a koja bi značila da pravimo proizvode koji će biti zaštitni znak našeg grada, a gradskim zvaničnicima služiti kao pokloni – rekla je Dajana Savićević.

Prema rečima edukatorke Olgice Savić, većina ljudi nije mogla zamisliti šta sve može da se napravi od vune.

– I ja sam ponosna na naše polaznice. Pre dve godine, završila sam obuku, dobila sertifikat, i sada sam uspešno prenela svoje znanje na ovih šest žena, koje su odlično radile, veoma su kreativne, i mislim da će se u budućnosti baviti pustovanjem i da će same sebi pomoći u životu prodajom svojih proizvoda. Mislim da su zadovoljne što su završile obuku i da su i one ponosne na sebe. I one su dobile sertifikat i moći će da prenose dalje svoje znanje – istakla je Olgica Savić.

Mitrovačka lokalna samouprava, prepoznala je značaj radionice pustovanja, a prema rečima zamenika gradonačelnice, Petra Samardžića, mitrovačka lokalna samouprava je uvek raspoložena da podrži ovakve akcije.

– Ovo je druga generacija Mitrovčanki koje su prošle kroz radionice Etno mreže, a uz podršku Grada Sremska Mitrovica i Nacionalne službe zazapošljavanje prošle obuke iz pustovanja vune, stare tradicionalne tehnike obrade i tretiranja vune, a u cilju izrade različitih upotrebnih, praktičnih i ukrasnih predmeta, uz negovanje i očuvanje starih zanata. Ono što smo se dogovorili sa predsednicom Udruženja „Zlatno runo Sirmijuma“, jeste nastavak saradnje lokalne samouprave i predstavnica udruženja na izradi gradskih suvenira od pustovane vune. Lokalna samouprava obezbediće i prostor i materijale i opremu ovim vrednim ženama, koje će od pustovane vune izrađivati različite predmete sa motivima Sremske Mitrovice i Sirmijuma – rekao je Petar Samardžić.

Zadovoljstvo završenom obukom izrazila je i polaznica Jasminka Drobac, koja nije krila oduševljenje novom veštinom koju je naučila.

– Obuka je veoma zanimljiva. Moram da pohvalim našu „učiteljicu“, ženu koja nam je držala obuku sve vreme. Došla sam po pozivu svoje drugarice, ne znajući šta je ovo ustvari, i nikada se sa tim nisam susretala osim na nekim davnim izložbama udruženja žena po Sremu. Ipak, ovo je za mene nešto novo. Jako je zanimljivo, ali je veoma i zahtevno. Potrebno je nekoliko dana da biste proizveli jedan proizvod. Ovde smo radile punom parom, oko šest sati dnevno. Pohvalila bih sve svoje drugarice koje su prošle obuku, i, želim da kažem da svaka od njih nije ni svesna, kao ni sama, da imamo tu veštinu u svojim rukama. Preporučila bih svim ženama koje u vreme pandemije ne znaju šta će sa svojim rukama, da počnu da se bave ručnim radovima. Zahvalila bih se Etno mreži Srbije i CZK „Sirmijumart“ koji stoji iza čitavog projekta, našoj Dijani, Olgici Savić koja je izuzetan nastavnik. Smatram da bi ovakve aktivnosti trebale da se prošire po čitavom gradu, regionu, zemlji, i mislim da svaka naša žena treba da zna šta je to pustovanje vune – kaže Jasminka Drobac.

(Projekat “Žena – temelj zajednice” sufinansira se iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva)