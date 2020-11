U Sremu 1.283 pozitivnih na koronu

S.Mihajlovic Pre: 11 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – U Sremu je trenutno 1.283 aktivnih slučajeva zaraženih korona virusom, od čega 405 u Sremskoj Mitrovici, 111 u Staroj Pazovi, 297 u Rumi, 257 u Inđiji, 35 u Irigu, 85 u Šidu i 93 u Pećincima – saopšteno je danas na sednici mitrovačkog Štaba za vanredne situacije.

Prema rečima direktorke Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica dr Nade Zec Petković, epidemiološka situacija u Sremu je kontrolisana i svima onima koji su imali potrebu za dijagnostikom i terapijom pružene su adekvatne zdravstvene usluge.

-Najveća stopa incidencije, odnosno stopa novoinficiranih je u opštini Pećinci i ona iznosi 142 lica na sto hiljada stanovnika, dok je stopa prevalencije, odnosno ukupan broj obolelih na broj stanovnika, najveća u opštinama Ruma i Inđija. Predlog za izolaciju u u Sremskoj Mitrovici određen je za 423 lica, u Rumi za 311, u Inđiji 274, u Šidu 96, Staroj Pazovi 122, Pećincima 110 i Irigu za 40 lica – rekla je dr Nada Zec Petković, direktorka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, u Korona centru, prema rečima zamenika direktora, dr Dragana Malobabića, nalazi se 173 pacijenata, od kojih su 153 pozitivni, a 20 pacijenata je na respiratoru.

-Što se tiče broja pregleda on i dalje iznosi između 150 i 200 dnevno, među obolelima je veći broj mlađih ljudi, a za ohrabrenje je podatak da u ukupnom broju pregleda ima sve veći broj broj kontrola. Kada je reč o opremi, Bolnica je dobila nove respiratore, tako da ih trenutno ima ukupno 26 – rekao je zamenik direktora Opšte bolnice dr Dragan Malobabić.

Načelnik Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Ljubomir Vujičić podsetio je da od danas važi nova mera koja se odnosi na skraćenje radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama, dok sale za organizovanje svečanosti ne rade uopšte i dodao:

-Hamburgerije mogu da rade do 21 čas shodno broju mušterija koje mogu da prime u svoj objekat, od 21 do 23 sata vrše isključivo šaltersku prodaju, a dostava hrane može da ide 24 sata nesmetano.Tržni centar Stop šop u Sremskoj Mitrovici radiće do 21 čas, jer svaka prodavnica ima svoj sopstveni ulaz, a ni butici neće skraćivati svoje radno vreme. Jedna od novina je da svi vlasnici koji izdaju “Stan na dan” ubuduće imaju obavezu da sklope ugovor ili da imaju izjavu sa onim ko zakupljuje stan. Propisano je da maksimalno pet osoba može da bude u takvom stanu.