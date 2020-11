Humanost putem licitacije

Sremske Novine Pre: 8 sati Nema komentara

Piše: Sanja Mihajlović

Branka Zarić iz Sremske Rače već godinama preko svog Fejsbuk profila organizuje i sprovodi akcije u humanitarne svrhe. Kada je u martu ove godine krenula borba za izlečenje Sofije, Branka kaže da je shvatila da postoji veliki broj ljudi koji žele da pomognu, ali ne znaju kako ni na koji način da to urade.

-Tada sam došla na ideju da na Fejsbuku osnujem grupu za humanitarne licitacije, ni ne sanjajući da će ona dostići ovoliki uspeh. Odmah po osnivanju pozvala sam u pomoć Ivanu Marković iz Beograda i Tijanu Majić iz Požarevca, jer su i one same krenule u neke akcije licitacija pa sam verovala da zajedno možemo uspeti. I uspeli smo! Ideja je protekla iz želje da pomognemo onima kojima pomoć treba, jer smo videle da mi to možemo, da nam ljudi veruju i da se rado odzivaju našim apelima. Počelo je od prvog dana mnogo bolje nego što smo i zamišljale i očekivale. Znale smo da ima humanih ljudi u Srbiji, ali nismo ni sanjale da će ovo biti pravi bum i da će izazvati toliku količinu pozitivnih komentara i pohvala. Podršku sam dobila ne samo od Ivane i Tijane, nego i od prijatelja, porodice, rodbine…Svima se ideja o humanitarnim licitacijama preko mreže svidela i sa oduševljenjem su je prihvatili. Čak su tražili način da se i sami pridruže svemu, gledali šta imaju da poklone za licitaciju, uplaćivali kad i koliko su mogli za razne akcije i slično– priča Branka o tome kako je sve počelo.

Dodaje da je grupa osnovana sredinom maja, već sada broji preko 215.000 članova, a dnevno se zahvaljujući njoj prikupi oko deset hiljada evra. Pored Branke, grupu uređuje još 80 administratora koji, osim ličnog zadovoljstva i činjenice da pomažu onima u nevolji, od grupe nemaju materijalne koristi.

- Rad u grupi iziskuje dosta vremena, često kuvam ručak i obavljam istovremeno dužnosti u grupi, uspavljujem decu i radim i slično, ali uspevam nekako da se organizujem. Sad sam se već uhodala i mogu da razgraničim vreme na sve bitne stvari. Ne bih mogla sama, bez svog tima, svako od njih daje doprinos i vredno obavlja dužnosti koje ima vezano za grupu. Muzičar Pavle Dejanić je bio taj koji nam je ukazao čast i sa svojim bendom „Kent“ održao koncert u grupi u trajanju od 60 minuta i utisci su izvanredni. Tom prilikom prikupljeno je oko 100.000 dinara. Podršku smo dobili takođe i od Bore Čorbe, glumca Ivana Vučkovića, voditeljke „Slagalice“ Kristine Radenković, pevačice Edite Aradinović i mnogih drugih javnih ličnosti. Do sada smo skupili pare za izlečenje Sofije, Une, Zorice, Bogdana, Marka, Miroslava, Miloša i Luke, a taj broj će se povećavati iz nedelje u nedelju sigurni smo. Njihovi roditelji i porodica nam svaki dan izražavaju zahvalnost i kažu da bez nas ne bi uspeli – kaže Branka Zarić iz Sremske Rače.

Prema njenim rečima, mnogo je onih koji su već godinama članovi fondacije „Budi human“ ali se za njih skoro i ne zna. Međutim, zahvaljujući ovoj Fejsbuk grupi, njihovi problemi su postali vidljivi i novac je počeo da se prikuplja i za njih.

-Mislim da smo na odličnom putu da obezbedimo pomoć svima kojima je ona potrebna, a nema lepšeg osećaja nego kada vam se sa zahvalnošću jave roditelji te dece za koju sakupite novac. Nama ne treba ni bravo, ni hvala, jer radimo ovo srcem i čistom dušom, bez dinara naknade za sve što činimo, veće sreće za nas nema nego kad zaspimo sa osmehom na licu znajući da smo učinili dobro delo – kaže Branka i poziva sve ljude velikog srca da se pridruže grupi Budi human – Humanitarne licitacije i da doniraju nešto svoje u humanitarne svrhe kako bi još više doprineli ovoj akciji.

(Projekat “Žena – temelj zajednice” sufinansira se iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva)