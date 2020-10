Zaboravljeni Sremci na Duškovim skulpturama

Sofija Belotić Pre: 18 sati Nema komentara

Ruma- U Galeriji Kulturnog centra u Rumi do 13.novembra biće otvorena izložba skulptura Duška Stefanovića iz Šuljma. Ovaj sedamdesetpetogodišnji doktor poljoprivrednih nauka, svolju ljubav našao je u vajarstvu kojim se bavi 15 godina. Do sada je izlagao na više kolektivnih izložbi, a prvu samostalnu izložbu imao je u Sremskoj Mitrovici pre nekoliko godina. U Rumi prvi put predstavlja svoje male skulpture koje prikazuju običnog vremešnog seljaka, koji se nekad redovno sretao na šoru.

-U Rumi sam prvi put. Na neki način Ruma je moj grad, tu su mi živli stric i strina, tu sam išao u osmogodišnju školu, pa sam sa nekim prijateljima i uz trud ljudi iz Kulturnog centra otvorio izložbu. Ovde su uglavnom figure koje pripadaju nekom ruralnom delu, a mislim da je to dobro, jer ti ljudi postaju nevidljivi i nema ih više, bar ja tako vidim. Izložio sam ono što je u mom sećanju i nešto što sam video na fotografijama koje su mi se dopale. Mislim da je to primereno i ovom gradu i onome što ja radim. Uglavnom su prikazani stariji ljudi i oni koje kao takve više ne možete videti. U selima je nekada bilo da idete šorom, pa se ljudi okupe i sede, sada više niko ne sedi na šoru. Evo na mojim skulpturama ipak možete videti da neko sedi, neko se odmara, neko se greje na vatri. To su poze ljudi u položajima kakve ja pamtim, čuvari stada, žena guščarica koja stoji sa štapom u položaju u kom se čuvaju guske. Neko će da vidi, neko će da zapamti, a kod nekog će sve ovo izazvati neka sećanja.Ono što sam smatrao da me u tom trenutku ispunjava, ja sam to radio. Uglavnom sa ustezanjem i rezervom sebe smatram umetnikom. Ja sam sklon ručnom radu, a ponešto od toga što sam uradio prepoznajem da ima i tu dublju crtu, rekao je autor Duško Stefanović.

Na izložbi je prikazano četrdesetak skulptura koje prikazuju autentične seljake kakvi su se sretali na sremskim ulicama. To je je možda i bio način da Duško ne zaboravi Šuljam iz kog je potekao, iako je radni vek proveo kao agronom, koji je radio i kao predavač na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, ali i u stranoj zaštitarskoj kući. Danas je penzioner, koji je svoje lobodno vreme posvetio stvaranju.

– Duško Stefanović je radni vek proveo u gradu, ali nije zaboravio svoj dom i srećno detinjstvo, nije presekao svoje korene, naprotiv zadržao je u svome srcu ljubav prema prirodi, radoznalost i bezazlenost deteta koje su ga izvele na put umetnosti. Figure ljudi su izražajnog karaktera i duboke simbolike, dobro oblikovane u pokretu i imaju dobru statiku. Veoma upečatljivi likovi postignuti su preciznim posmatranjem, iskrenošću i emotivnim pristupom živim modelima. Figure životinja ističu umetnikovo poznavanje anatomije, pokreta, oblika, naročito u složenim kompozicijamam gde su zajedno sa ljudskom figurom. Umetnik vaja svet koji poznaje i koji želi da sačuva od zaborava. Skulpture su manjeg formata, ali to ne umanjuje njihovu estetsku vrednost. Umetnik koristi staru i veoma složenu tehniku za izradu svojih figura. Tehnika terakota koristi iskonske materijale: zemlju, vodu, vazduh i vatru. Zemlja daje masu, voda je čini mekom i pogodnom za oblikovanje, vazduh je suši i vatra joj daje čvrstinu. Stapanje kreativnosti i okruženja radi duhovnog očuvanja istinskih vrednosti, to može samo umetnik koji nosi Srem u srcu i stvara u Srcu Srema, rekla je Ljiljana Vojvodić, akademska vajarka iz Saveta Galerije Kulturnog centra Ruma.

