Susret nekadašnje i sadašnje prve žene grada

Sremske Novine Pre: 26 minuta Nema komentara

Gradonačelnica Svetlana Milovanović, ugostila je juče nekadašnju predsednicu Skupštine opštine Sremska Mitrovica, Mariju Prokop, prvu ženu na čelu grada tokom njegove istorije.

Susret je upriličen u sadašnjem kabinetu gradonačelnika, odnosno, prostoru u kom je Marija nekada obavljala svoju funkciju od 1984. do 1985. godine.

Ovo je bila prilika da jedine dve žene na funkciji prvog čoveka Sremske Mitrovice razmene svoja iskustva, uporede položaj žena u našem društvu nekad i sad, kao i da se prisete nekih prošlih vremena, u kojima se grad ubrzano industrijski razvijao.

Osamdesetšestogodišnja Marija Prokop nije krila emocije i zadovoljstvo posetom svom nekadašnjem radnom mestu.

– Jako sam zahvalna našoj gradonačelnici na tome što me se setila i dala mi razlog da se vratim u davnu prošlost, da se setim na ljude sa kojima sam radila i uslove u kojima sam radila. Pre svega, ljudi su bili ti koji su me najviše okupirali u razmišljanju o tome kako je nekad bilo i šta smo radili da bismo mogli da napredujemo. Bilo je i lepih i teških trenutaka, a o onim lošim ne treba razmišljati. Mislila sam o tome šta da joj kažem, ali savet nisam mogla da joj dam, a ona to ne bi mogla ni prihvatiti. Zato sam joj ispričala šta smo radili i postigli za tih godinu dana, koliko je tada trajao mandat. Želim joj i bolje rezultate od onih kakve smo mi imali, ali i da ima takav tim uz sebe, koji će zdušno pomagati da idemo napred svi. Želim joj da se ponosi svojim radom, a svi mi da živimo bolje. Umesto saveta, to je moja želja – rekla je prilikom posete Marija Prokop.

U njeno vreme, kaže, emancipacija žena na našim prostorima bila je u punom jeku, a staza za ravnopravnost polova bila je utabana.

– Žene su se snalazile. Tada smo već izgradili dosta obdaništa, a privreda je radila. To je bila osnova da žena može da krene u život, da radi rame uz rame sa muškarcima. Bila sam predsednica Konferencije za društvenu aktivnost žena 1961. godine i tad je već postojala potreba da žena bude aktivna. Odgajala sam decu, uživala sam s njima. Radila sam u Centru za socijalni rad. To je bio jedan stresan posao, ali volela sam da radim. Tamo sam zaslužila i Novembarsku nagradu, i Republičku nagradu za socijalnu zaštitu, i medalju rada. Tamo sam sve zaslužila, a tamo sam dugo i radila. Ipak, majka, sestra i svekrva su pomogle da bih ja mogla sve to da postignem– kaže Marija Prokop dodavši još jednom da čovek, bez obzira na pol, ne može mnogo da postigne ako nema kvalitetne saradnike.

Gradonačelnica Svetlana Milovanović, kaže, uživala je u razgovoru sa nekadašnjom predsednicom Skupštine opštine.

– Čast mi je i zadovoljstvo što sam imala priliku da ugostim gospođu Mariju Prokop, jednog divnog sagovornika i ženu koja nas je vratila u vreme kada je bila na čelu našeg grada. Mnogo toga smo čuli iz tog perioda, kako o položaju žena, tako i o razvitku Mitrovice kao industrijskog grada. Zahvalila bih se i njoj i njenim tadašnjim saradnicima na tome što su nam postavili temelj za dalji razvitak grada, a na nama je da sa tim razvojem nastavimo, kao što je i sama rekla, za dobrobit svih nas. Ona je uvek dobrodošla kod nas. Kada god poželi da obiđe Gradsku kuću i svoju staru kancelariju, mi smo uvek tu za nju. Verovatno je mnogo uspomena vezuje za ovaj prostor. Što se tiče položaja žena u periodu kada je gospođa Marija bila predsednica Skupštine opštine, shvatila sam da je u našem poslu najvažniji timski rad. Njene kolege su bile prema njoj saradljive i vrlo kolegijalne, i to je ono što čini osnovu za uspeh i napredak u karijeri. Čovek kao pojedinac ne može ništa sam da učini, ali uz dobar tim može mnogo toga – rekla je gradonačelnica Milovanović nakon prijatnog razgovora sa svojom prethodnicom.

Biti žena na javnoj funkciji, priča, nije lako, ali ako je čovek istrajan, može da uklopi sve svoje obaveze.

– Mi smo te koje održavaju porodicu, imamo decu o kojoj treba voditi računa, tokom školovanja. Čak i dan danas, lično, moj sin je velik, završio je fakultet ali uvek mislim da sam tu, da mu trebam u nekim samo momentima. Vrlo je teško održavati porodicu i posao sa druge strane, ali mislim da se samo treba dobro organizovati. Mi žene smo ipak, da se ne naljuti muški deo, bolje organizovane, jer nekako možemo da radimo na više frontova paralelno, da mislimo na različite načine, tako da mislim da za jednu ženu koja je dobro organizovana, to ne bi trebalo da predstavlja problem – zaključuje gradonačelnica Svetlana Milovanović.

(Projekat “Žena – temelj zajednice” sufinansira se iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva)