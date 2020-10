Nagrada „Đura Daničić“ za penzionisanog direktora gradske bilioteke

Sofija Belotić Pre: 10 sati Nema komentara

Ruma-Doskorašnji direktor rumske Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“ Željko Stojanović dobitnik je Nagrade „Đura Daničić“ za 2019. godinu. Stojanović jedan je od dva laureta, a priznanje mu je uručeno u biblioteci „Bora Stanković“ u Vranju, u okviru 14. godišnjeg stručno-naučnog skupa Zajednice matičnih biblioteka „Biblionet 2020.“ Nagrada „Đura Daničić” dodeljuje se pojedincima za ukupan doprinos razvoju bibliotečko-informacione delatnosti i kulture u Republici Srbiji. Dodeljuje se od 2009. godine za celokupan doprinos pojedinaca razvoju bibliotekarstva i kulture Srbije i godišnja je nagrada Zajednice matičnih biblioteka Srbije. Miro Vuksanović, Jasmina Ninkov, Mirko Demić, Dragan Kojić, Milorad Vučković, Dušica Grbić, Aleksandra Vraneš neki su od dosadašnjih dobitnika nagrade.

Za doskorašnjeg direktora Gradske biblioteke to je možda i najlepši odlazak u penziju krunisan nagradom i kako sam kaže, stigla je u vreme kada je prima bez opterećenja i odogovornosti da je opravda. u njegove ruke stigla je dva dana nakon što je završio svoj radni vek.

-Uvek je takozvana matična biblioteka bila predlagač za ovu nagradu, u mom slučaju je za moju nagradu predlagač je bila Narodna biblioteka Srbije. Mene nije predložio niko iz sremskog okruženja, pa je iznenađenje tim bilo veće. Za razliku od koleginice iz Kruševca koja je govorila kako je nagrada obavezuje da dalje radi još bolje, ja sam na nagovor upravnika Narodne biblioteke Srbije, rekao ono što ona nije. Ja sam toga relaksiran, ja negradu ne moram da se dalje dokazujem, jer sam ja od danas u penziji. Kad se nagrada dobije na kraju nečega, ne možete ništa da izazovete. Nagrada nekad može da ude jabuka razdora, a mene ne može da opterećuje. To ipak ne znači da više ništa neću raditi, iako sam u penziji, rekao je Željko Stojanović, doskorašnji direktor Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“ Ruma.

A 15 godina u biblioteci Željko Stojanović je proveo uvodeći brojne novine i modernizujući ovu ustanovu kulture, koja već neko vreme važi za najbolju u našoj zemlji. Među prvim koracima koji su rumskoj biblioteci doneli takav status jeste uvođenje novog infomacionog sistema KOBIS. Rumska biblioteka je u potpunosti primenila ovaj sistem 2009.godine, prva u Srbiji.

-Kada sam došao na ovo mesto, zatekao sam jednu klasičnu konzervativnu biblioteku koja se svodila na to da se knjiga pozajmi i vrati. Desio se „kairos“, neki srećni trenutak koji čovek primeti ili ne primeti. Ja sam tada čuo priču o programu KOBIS i tada je to izgledalo kao da poredite fiziku i kvantnu fiziku. Ipak, išli smo na obuke u Narodnu bibliteku Srbije i uvođenje tog programa je donelo trajnu vezu sa ovom ustanovom. Mi smo se uključiuli u taj svet naprednih i za godinu dana smo uspeli da uradimo ono što su ostale biblioteke radile za pet ili šest godina. Imali smo jednog čoveka, svi ga znate, a to je predsednik Skupštine opštine Ruma Stevan Kovačević, koji se smatra za jednog od pet najboljih bibiotekara u Srbiji i najvećih znalaca tog posla, bez njega i njegove stručne pomoći teško da bi se to sve uspelo, objašnjava Stojanović.

Biblioteka se odužila rumskom naučniku, nepravedno zapostavljenom Atanasiju Stojkoviću (1773-1832), po kome od 2011.godine ustanova nosi ime. Reč je o piscu prvog modernog srpskog romana, naučnika koji je napisao prvi udžbenik fizike na srpskom jeziku i čoveku koji je poneo najveće zasluge carske Rusije, a koji je rođen u kući koja se nalazi prekoputa današnje biblioteke. Takođe, ustanovljena je i nagrada „Atanasije Stojković“ za prvi roman na srpskom jeziku. Osim toga, Gradska biblioteka može da se pohvali pokretanjem i trajanjem dve značajne manifestacije, a to su Dani slovenske pismenosti i kulture i Književna kolonija.

– Dani slovenske kulutre i pismenosti se održavaju deset godina. Svi su nam rekli da nećemo imati više od dve, a mi smo ove godine održali i desetu i tu destu smo prvi u Srbiji održali onlajn i to veoma uspešno. Do sada imamo 9.000 pregleda, a to je 14 puta puna sala Kulturnog centra. To što se desilo u Rumi mogao je da gleda svako na svetu ko zna srpski jezik i svako je mogao da čuje šta je govorio Miro Lompar, Dragoslav Bokan i drugi učesnici. Ne samo da smo popularizovali našu biblioteku, mi smo popularisali našu opštinu i naš region, jer to u Sremu niko nema, dodaje Stojanović

Danas, u cilju popularizacije knjige, Gradska bibliteka „Atanasije Stojković“ Ruma sprovodi 54. različitih programa godišnje, a zaposleni se stalno usavršavaju. Ovo je jedna od retkih biblioteka u Srbiji u kojoj samo jedan zaposleni ima srednju stručnu spremu. Željko Stojanović , na krajuu radnog veka dugog 40 godina, kaže da saveta za uspešan posao i život nema, osim da u svom poslu treba uživati i dane ne provoditi isprazno.

-Savet ne dajem jer saveta nema, ali na kraju mogu da kažem da u svom poslu treba uživati i na vreme primetiti da li uživate u onom što radite ili ne. Ako ne, odmah radite nešto drugo i nađite se negde gde će vam posao pričinjavati zadovoljstvo i gde vam on neće biti teret. Najgore što možete je da sebi kažete „ Dobro je, ovde imam neku platu“. Svako vreme treba da ima svoj put. Tako i sada svoj prirodni odlazak u penziju ne smatram ničim dramatičnim. Naprotiv, svima bih poželeo, posebno mojim mlađim kolegama da dočekaju ono što sam i ja, da napune te godine života i radnog staža, da budu zdravi i puni elana, a od njih zavisi kako će to vreme iskoristiti. Ja sam duboko uveren da će se svako potruditi da da neki lični pečat u tom poslu, zaključuje Željko Stojanović.

Njega je na mestu rukovodioca biblioteke nasledio mladi kolega Damir Vasiljević Toskić i podmlađen kolektiv, koji ima zadatak da nastavi sa osavremenjavanjem i očuvanjem čitalaštva među Rumljanima.

S.Belotić

Projekat „Kulturni i istorijski vodič kroz Rumu“ sufinanira Opština Ruma

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.